Sport sofre gol nos acréscimos e é derrotado pelo Botafogo na Ilha

Sport e Botafogo se enfrentaram pela 15ª rodada da Série A (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport recebeu o Botafogo na Ilha do Retiro e foi derrotado pelo time carioca em partida realizada neste domingo (20), válida pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O lateral Cuiabano saiu do banco e, nos acréscimos, marcou o gol que garantiu a vitória ao Glorioso.

Com o resultado, o Leão chegou a 16 jogos sem vencer na temporada, completando quatro meses sem triunfos. A equipe pernambucana permanece com apenas três pontos, na lanterna do Brasileirão.

Vivendo um momento turbulento, marcado por invasão ao Centro de Treinamento e protestos nas arquibancadas, o duelo deste domingo contou com a presença de 11 mil torcedores na Ilha do Retiro, o pior público do Sport como mandante nesta edição do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (23), às 21h30, quando enfrenta o Vitória, no Barradão.

O JOGO

O confronto começou sob forte chuva, o que atrapalhou o desempenho das duas equipes e deixou o jogo truncado nos primeiros minutos. Com o passar do primeiro tempo, o Botafogo passou a ter as chances mais perigosas, propondo melhor o jogo e levando perigo nos contra-ataques. O Sport, por sua vez, tentava aproveitar investidas pontuais, buscando não se expor tanto. As melhores oportunidades leoninas vieram em lances de bola parada, especialmente nos escanteios.

A primeira grande chance da partida aconteceu aos 18 minutos, quando Joaquín Correa recebeu um belo passe de Álvaro Montoro, invadiu a área e finalizou colocado, obrigando o goleiro Gabriel a fazer uma boa defesa. Aos 27, o Sport finalmente levou perigo. Após cobrança de escanteio, a bola foi rebatida na área e sobrou para o zagueiro Rafael Thyere, que emendou um voleio, e a bola passou muito perto, saindo ao lado esquerdo da trave.

O Botafogo voltou a assustar aos 31 minutos. Em jogada ensaiada, Artur cruzou no primeiro pau e achou Montoro, que se atirou para finalizar com um leve desvio. O goleiro Gabriel novamente apareceu bem e salvou o Sport. Aos 34, o Leão teve uma jogada promissora com Colo Ramírez, que recebeu no mano a mano, mas tomou a decisão errada e finalizou mal, desperdiçando a chance.

Após um primeiro tempo bem aberto e movimentado, as duas equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

SEGUNDO TEMPO

As duas equipes buscavam se acertar em campo para encontrar o caminho do gol. Ambos os treinadores promoveram substituições e ajustes táticos, tentando melhorar também o desempenho técnico. No entanto, os erros nos passes finais continuavam sendo um problema para o Sport, enquanto o Botafogo tentava ser mais eficiente nas finalizações.

O Leão persistia em falhas em passes simples e deixava de aproveitar as chances criadas. Até que, já nos acréscimos, uma substituição do time carioca surtiu efeito: no meio de dois marcadores, o lateral Cuiabano girou com habilidade e finalizou no cantinho, sem chances de defesa para o goleiro Gabriel. Foi o gol que abriu o placar na Ilha do Retiro e sacramentou a vitória do Botafogo.

FICHA DO JOGO

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon (Chico) e Igor Cariús (Kévyson); Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima (Atencio); Barletta (Matheusinho), Derik Lacerda (Romarinho) e Colo Ramirez. Técnico: Daniel Paulista.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte), Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas e Joaquín Correa (Nathan Fernandes); Artur (Santiago Rodríguez), Montoro (Rwan Cruz) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 17h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

4º Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gol: Cuiabano (46'/2ºT)

Cartões amarelos: Matheus Alexandre (Sport); Marlon Freitas, Montoro (Botafogo)

Público: 11.609

Renda: R$ 408.735,00