Gabriel cita dias de "trabalho e dor" no Sport e diz acreditar na permanência

Sport chegou a 16 partidas sem vitórias (Rafael Vieira/DP Foto)

Na saída de campo, após a derrota do Sport por 1 a 0 para o Botafogo neste domingo (20), na Ilha do Retiro, o goleiro Gabriel Vasconcelos fez um forte desabafo sincero sobre o atual momento da equipe, que amarga uma sequência de 16 jogos sem vitória e segue na lanterna da Série A, com apenas três pontos somados.

O arqueiro reconheceu a dor vivida pelo grupo nos bastidores nas últimas semanas, que passou por uma invasão de membros de torcida organizada ao Centro de Treinamento, e mesmo diante de mais um revés, fez questão de valorizar o comprometimento dos companheiros, da comissão técnica e da diretoria rubro-negra.

"O que a gente trabalhou nos últimos dias foi fora do comum. Tem que dar parabéns ao grupo, à comissão técnica e à diretoria, porque a gente se fechou e foram dias de muito trabalho e dor pelo que a gente passou. Pelo que a gente performou, lutou, pelo que o grupo fez, eu fico muito chateado por não termos conseguido, pelo menos, um ponto contra um grande adversário", iniciou Gabriel.

"Por mais difícil que seja olhar a tabela nesse momento, eu tenho que acreditar, porque ainda tenho 25 rodadas para lutar e eu vou continuar acreditando e lutando", completou o goleiro.

Outro que expressou frustração com o resultado deste domingo foi o zagueiro Rafael Thyere. O capitão do Sport comentou bom desempenho da equipe diante do Botafogo, mas lamentou a falta de efetividade nas finalizações e pediu desculpas à torcida.

"Na situação que a gente está, precisávamos do resultado pelo jogo que a gente fez, contra a grande equipe que é o Botafogo. Mas isso não é o suficiente para nós. A gente fez um jogo bom, teve oportunidades, mas a gente não está conseguindo converter, infelizmente. Num lance despretensioso, eles conseguiram marcar o gol. Temos que fazer diferente. É um momento muito difícil, sabemos disso. O Sport é gigante, nós temos que fazer melhor. Desculpa ao torcedor. O resultado é o que vai nos levar para frente", expressou Thyere.

Próximo jogo do Sport

Agora, o time comandado por Daniel Paulista terá novo desafio na próxima quarta-feira (23), às 21h30, diante do Vitória, no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão.