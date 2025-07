Ramon, Derik e Ignacio Ramírez: veja avaliação de Daniel Paulista dos estreantes

Daniel Paulista (Rafael Vieira)

O Sport sofreu mais uma derrota na Série A do Brasileiro. Desta vez, o algoz foi o Botafogo, que venceu por 1 a 0, na Ilha do Retiro, no último domingo (20). Dentre os titulares do confronto, houve três estreias de jogadores recém-chegados, são eles: Ramon Menezes, Derik Lacerda e Ignacio Ramírez, além deles, Matheuszinho também estreou vindo do banco.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnicose mostrou muito satisfeito com as alterações feitas no elenco titular, mas afirmou que sabe que no “futebol a gente não joga bem sempre”. Sobre as estreias de Ramon, Derik lacerda, Ignacio Ramírez e Matheuszinho, o comandante do Leão da Ilha exaltou principalmente a segurança que o zagueiro Ramon passou ao time.

“Ramon fez uma grande estreia, passou a segurança que precisava para o setor. No ataque tivemos boas presenças, tanto do Derik, quanto do Ignacio”, disse Daniel sobre os titulares.

“Gostei do Matheuszinho, que teve sua primeira oportunidade”, comentou o técnico de 43 anos.

Dos estreantes que entraram de frente, Ignacio Ramírez foi o único a jogar a partida completa. O atleta foi apresentado pelo Sport, na última quinta-feira (17), vindo do Everton, do Chile, onde disputou 22 partidas nesta temporada, marcou quatro gols e deu duas assistências. Sua última partida com o ex-clube aconteceu no dia 22 de junho. Daniel Paulista comentou sobre a partida do atacante uruguaio, afirmando que houve uma natural queda de rendimento para a segunda etapa.

“A temporada do Ignacio se iniciou agora, porque ele saiu de férias e estava fazendo sua pré-temporada, aí nós o trouxemos para cá. Fez um bom primeiro tempo, depois no segundo caiu de rendimento, o que era natural. Porém diante das necessidades de atletas que sentiram desgaste e pediram substituições, ele teve que ficar até o final e isso comprometeu o rendimento dele”, explicou o técnico rubro-negro

Daniel voltou a afirmar que tem consciência de que o time precisa continuar evoluindo para conseguir a vitória, que é o que o time precisa neste momento, já são 16 partidas sem vencer na temporada.

“De uma maneira geral, acho que o jogo foi bom, mas temos que ter a consciência que temos que evoluir para encontrar a vitória, que é o que a gente precisa”, disse Daniel Paulista.

PRÓXIMO JOGO

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (23), onde enfrenta o Vitória pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro. O confronto acontece no Barradão e coloca frente a frente o lanterna e o 15º colocado da competição. Para completar mais ainda o desespero dos torcedores rubro-negros, nos últimos cinco jogos entre os clubes nordestinos, o Leão da Ilha não venceu em nenhuma ocasião, sendo dois empates e três derrotas seguidas.