Beto Lago: 'Sport segue roteiro, perde na Ilha e caminha para um rebaixamento vergonhoso'

Rivera, volante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O mesmo roteiro

A Ilha do Retiro viveu mais uma tarde/noite fria e decepcionante para os torcedores do Sport. Com um público de mais de 11 mil apaixonados, o Leão voltou a amargar uma derrota na Série A, desta vez para o Botafogo, por 1x0, com o gol sofrido nos minutos finais da partida – impressiona como esse time sofre gols na reta final das partidas. O técnico Daniel Paulista apostou em três novidades: as estreias de Ramon na zaga e de Derik Laceda e Colo Ramírez no ataque. Apesar da falta de entrosamento, o Sport se empenhou em não ceder espaços ao rival carioca. O ataque, porém, ainda careceu de uma presença mais incisiva, especialmente de Ramírez, enquanto Derik foi o que mais buscou a meta adversária. Na primeira etapa, os goleiros se destacaram: Gabriel e John foram os responsáveis por evitar gols e manter suas equipes no jogo. Entretanto, a equipe precisa urgentemente corrigir o excesso de passes errados, que frequentemente resultam em contra-ataques perigosos do oponente. No segundo tempo, o Botafogo começou a dominar, e o goleiro Gabriel teve que fazer defesas importantes para manter a equipe viva. Para completar o caos, as substituições não surtiram efeito. Nem Atencio (tão pedido), muito menos o estreante Matheusinho puderam contribuir. E, assim, veio o golpe fatal com o gol de Cuiabano, selando a derrota do Sport e acentuando a crise que ronda o clube, que se vê ameaçado de um rebaixamento vergonhoso, resultado de uma gestão no futebol desastrosa. Resta, agora, a difícil tarefa de evitar que a equipe termine com a pior campanha na história dos Brasileiros.



O cenário é alarmante. O Santa Cruz apresentou uma atuação simplesmente inaceitável, e os gritos de insatisfação e cobranças ecoaram nos vestiários. É hora da diretoria coral agir e implementar mudanças drásticas. A dispensa de jogadores como o goleiro Felipe Alves, o volante Pedro Favela e o atacante Eduardo Tanque precisa está em pauta, uma vez que suas atuações têm comprometido a equipe. Além disso, o trabalho do técnico Marcelo Cabo deve ser reavaliado. Um time não pode cair tanto de rendimento em tão pouco tempo.



Alívio no final

O Central sofreu, mas o gol de Diego Aragão, aos 49 minutos do segundo tempo, garantiu um empate que, embora não tenha sido acompanhado de uma grande apresentação, coloca a Patativa como líder isolada do grupo. O próximo desafio será fora de casa, diante do Ferroviário, um adversário que luta por uma vaga no G4, prometendo um duelo complicado



Por uma postura mais ofensiva

O Náutico se prepara para um dos jogos mais difíceis dessa reta final da Série C, enfrentando o Caxias, que vem de uma sequência impressionante de cinco vitórias. A expectativa de um grande público no Estádio dos Aflitos é imprescindível para incentivar a equipe, que precisa da vitória para se manter no G8. O técnico Hélio dos Anjos deve optar por uma formação mais ofensiva. Muitos torcedores clamam para ver Paulo Sérgio e Mezenga juntos em campo, mas Hélio Borges também pode ser uma boa opção, junto a Lucas Cardoso, que tem mostrado potencial para ajudar Patrick Alan no meio-campo.