Daniel Paulista explica como vai funcionar a escolha do goleiro titular do Sport

Quem será o goleiro titular do Sport no resto da temporada? Caíque França e Gabriel Vasconcelos brigam disputam a vaga

Caíque França e Gabriel Vasconcelos, goleiros do Sport para Série A de 2025 (Paulo Paiva/ Sport e Divulgação/ Sport)

Após 12 rodadas sem vitórias e com 20 gols sofridos, as dúvidas sobre o goleiro titular do time surgiram, principalmente com a contratação de mais um guarda-redes. Gabriel Vasconcelos chegou ao Sport durante a parada para o Mundial de Clubes e já entrou de frente na derrota contra o Juventude, na última segunda-feira (14). O técnico Daniel Paulista afirmou que o recém-chegado segue no gol para o confronto contra o Botafogo.

Após a, o técnico Daniel Paulista concedeu uma entrevista coletiva, onde afirmou que a decisão do goleiro titular para o resto do campeonato ainda não foi tomada, e que as próximas partidas podem contribuir para a escolha.

“O Gabriel teve sua chance e vai ter mais uma oportunidade contra o Botafogo. O Caíque retorna ao gol contra o Vitória, já que o Gabriel não pode estar atuando pode uma questão contratual e a partir daí tomaremos uma decisão definitiva de quem será o goleiro para continuidade do trabalho.”

Números em 2025

Caíque França-

Partidas: 27

Gols sofridos: 31 (18 na Série A)

média de gols: 1,14 gols por jogo

Competições: Série A, Copa do Brasil, Pernambucano e Copa do Nordeste.

Gabriel Vasconcelos

Partidas: 7

Gols sofridos: 7 (dois em sua estreia pelo Sport)

Média de gols: 1,0 gols por jogo

Competições: Série A, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.

Números de 2024

Caíque França

Partidas: 59

Gols sofridos: 52

Média de gols: 0,88 gols por jogo

Competições: Série B, Copa do Brasil, Pernambucano e Copa do Nordeste.

Gabriel Vasconcelos

Partidas: 48

Gols sofridos: 68

Média de gols: 1,41 gols por jogo

Competições: Série A, Copa do Nordeste, Paranaense e Gaúcho