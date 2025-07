Sport é derrotado pelo Juventude em Caxias do Sul e segue sem reação no retorno do Brasileirão

Juventude e Sport se enfrentaram pela 13ª rodada da Série A (Paulo Paiva/Sport Recife)

Na volta aos jogos do Brasileirão após a paralisação da competição, o Sport foi derrotado pelo Juventude por 2 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida válida pela 13ª rodada da Série A, realizada nesta segunda-feira (14).

Os dois gols da equipe jaconera foram marcados pelo centroavante Gilberto. Com o resultado, o Leão da Ilha permanece com os mesmos três pontos conquistados antes da pausa do Campeonato Brasileiro, ocupando a lanterna da tabela. Já o Juventude, que voltou a vencer após oito jogos, deixou a penúltima colocação e subiu para o 17º lugar, agora com 11 pontos.

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (20), às 17h30, quando enfrenta o Botafogo, na Ilha do Retiro. No mesmo dia, o Juventude visita o Cruzeiro, no Mineirão, às 16h.

O JOGO

O início da partida entre as duas equipes, que chegaram ao confronto ocupando as últimas posições da tabela, foi marcado por um período de estudo. De volta aos jogos da Série A após a paralisação do campeonato, o duelo começou com muitas divididas e um jogo pegado.

A primeira grande chance foi do lado jaconero. Aos 11 minutos, em cruzamento de Reginaldo pelo lado direito, a bola encontrou o centroavante Gilberto, que subiu bem e cabeceou com precisão, tirando do alcance do goleiro Gabriel e balançando as redes para abrir o placar para o Juventude.

A resposta do Sport veio apenas aos 16 minutos, com um chute forte de Barletta que obrigou o goleiro Gustavo a fazer boa defesa. O camisa 30 do Leão continuava insistente, sendo o principal responsável por levar perigo e fazer o arqueiro adversário trabalhar.

O Sport, no entanto, enfrentava dificuldades recorrentes da temporada, sem conseguir encontrar alternativas ofensivas que oferecessem mais poder de fogo. O time sentia a ausência de criatividade no meio-campo, com Lucas Lima e Sérgio Oliveira sem conseguir estabelecer conexão com o ataque.

Com isso, os donos da casa souberam administrar a vantagem parcial e foram para o intervalo com a vitória no placar.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o técnico Daniel Paulista promoveu alterações na equipe, incluindo a entrada de novas peças, como o recém-contratado Kévyson. No entanto, logo aos 3 minutos da etapa final, veio o segundo gol do Juventude. Em um vacilo da defesa do Leão, que bobeou, o centroavante Gilberto aproveitou a falha, não hesitou e chutou forte para o fundo da rede, marcando seu segundo gol na partida.

Aos 7 minutos, o Sport teve uma grande chance de diminuir. Após erro na defesa do Juventude, o volante Zé Lucas saiu de frente para o gol, mas finalizou mal e mandou a bola para fora, tirando demais da meta. Pouco depois, Lucas Lima cruzou na área e encontrou Barletta, que cabeceou firme, exigindo grande defesa do goleiro Gustavo.

O Leão seguiu tentando pressionar em busca de uma reação e chegou a balançar as redes com Rafael Thyere, que marcou de cabeça após cobrança na área. No entanto, após revisão do VAR, o gol foi anulado por interferência do volante Zé Lucas no lance.

Mesmo com as mudanças promovidas por Daniel Paulista, o time continuou com pouca efetividade ofensiva. O Sport sofreu para furar a defesa adversária e, apesar do volume de jogo e das substituições, não conseguiu diminuir o placar em Caxias do Sul.

FICHA DO JOGO

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson (Caíque), Jadson e Mandaca; Batalla (Giovanny), Gabriel Taliari (Nenê) e Gilberto (Matheus Babi). Técnico: Claudio Tencati.



SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús (Igor Cariús); Zé Lucas (Pedro Augusto), Rivera e Sérgio Oliveira (Atencio); Lucas Lima, Barletta (Jefinho) e Gonçalo Paciência (Kévyson). Técnico: Daniel Paulista.

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Horário: 20h

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

4º Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)



Gols: Gilberto (11'/1ºT e 03'/2ºT)

Cartões amarelos: Jadson, Hudson (Juventude); Lucas Lima, Matheus Alexandre (Sport)

Público: 6.143

Renda: R$ 36.385,00