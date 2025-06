SPORT

Sport oficializa a contratação do goleiro Gabriel Vasconcelos

O Sport oficializou, nesta sexta-feira (20), a chegada do goleiro Gabriel Vasconcelos, de 30 anos, como primeiro reforço do clube na janela de transferências em meio à intertemporada do clube. O atleta, que pertence ao Vitória, chega ao Leão da Ilha por empréstimo até dezembro deste ano.

Gabriel Farias

Publicado: 20/06/2025 às 17:49