Sport e Penedense são os únicos times sem vitória nas quatro divisões do Brasileiro

Sport e Penedense ainda não venceram em suas respectivas divisões em 2025 (Paulo Paiva/ Sport e Divulgação/Penedense)

Dos 124 clubes que disputam as Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, apenas dois seguem sem vitória até o momento. O Sport na primeira divisão e o Penedense, que atua na quarta divisão são os times que figuram nesses números negativos.

O Sport vive sua pior fase dos últimos anos. Após retornar à Série A depois de quatro anos, o Leão da Ilha ainda não conseguiu sentir novamente o gostinho da vitória na elite do futebol brasileiro. Desde sua volta, já se passaram 12 rodadas (com um jogo atrasado contra o Flamengo) e o time rubro-negro somou apenas três pontos, com três empates e nove derrotas, marcando apenas cinco gols e sofrendo 20.

Na Série D, o Penedense está disputando sua primeira competição nacional da história. Porém o início da sua jornada a nível nacional não foi como esperava o torcedor alagoano. Já são 12 rodadas, e a equipe ocupa a última colocação do grupo A4, com apenas quatro pontos somados, em quatro empates e oito derrotas, tendo marcado três gols e sofrendo 16.

Ao comparar as duas campanhas, nota-se que, mesmo na quarta divisão, o Penedense soma mais pontos (4) que o Sport (3) na elite do futebol brasileiro, evidenciando ainda mais a crise vivida pelo Leão da Ilha.