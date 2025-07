"O torcedor não aguenta mais", desabafa Rafael Thyere após derrota do Sport para o Juventude

Zagueiro Rafael Thyere em ação contra o Juventude (Paulo Paiva/Sport Recife)

Após a derrota por 2 a 0 para o Juventude, nesta segunda-feira (14), no Alfredo Jaconi, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o zagueiro e capitão Rafael Thyere falou em entrevista ao Premiere e expressou sentimento de frustração com a má fase que o Sport está passando.

Com a equipe rubro-negra afundada na lanterna da competição e ainda sem vencer no Brasileirão, o defensor destacou o peso do momento e assumiu responsabilidade.

"Acho que o torcedor deve estar cansado de a gente vir aqui e falar, falar... Infelizmente, as coisas não têm acontecido a nosso favor, e o que vai acalmar o nosso torcedor, o que vai dar alegria, é a vitória. Viemos em busca disso aqui", iniciou Thyere.

Análise da partida

O zagueiro também analisou o desempenho do time em campo e lamentou a falta de efetividade do Leão nas finalizações.

"Infelizmente, no começo do jogo já tomamos o gol. Depois, creio que conseguimos colocar a bola no chão, mas não conseguimos finalizar tanto em gol. No segundo tempo, eles fizeram outro. Mas não adianta vir aqui e falar. É reconhecer o momento difícil e complicado, e continuar. Como falei, é pedir desculpas ao torcedor, porque ele não aguenta mais. É assumir a responsabilidade e fazer de tudo para dar a volta por cima", expressou

Gol do Sport anulado após checagem do VAR

Questionado sobre o gol que ele próprio marcou, mas que foi anulado após revisão do VAR, que assinalou interferência do volante Zé Lucas na jogada, Thyere não criticou a marcação, mas lamentou a chance desperdiçada de uma reação no confronto desta segunda.

"Sobre o gol anulado, não sei... Acho que o Zé Lucas participou da jogada depois que eu cabeceei. Infelizmente, era o momento de dar uma resposta, de ir em busca do empate ou da virada. A gente toma o gol, e em seguida já consegue fazer... Mas acontece. A arbitragem viu", completou.

Próximo jogo

O Sport permanece com apenas três pontos somados e volta a campo no próximo domingo (20), na Ilha do Retiro, contra o Botafogo. A equipe leonina vive a pior campanha da história em pontos corridos na Série A até esta altura da competição.