Beto Lago: 'Sport segue mesmo roteiro e continua sem vencer no Brasileirão'

Com a derrota para o Juventude, a equipe do Sport chegou a 15 partidas sem vencer

O Sport perdeu para o Juventude pela 13ª rodada da Série A do Brasileiro (Paulo Paiva/ Sport)

O mesmo filme

O Sport continua em uma trajetória horrível na Série A, repetindo a ineficiência observada nas últimas 11 rodadas. Derrota para o Juventude e a equipe permanece na lanterna da tabela, com apenas três pontos e sem conquistar uma única vitória. O jogo recente contra o Juventude revelou mais uma vez as fraquezas da equipe. Ao analisar o desempenho, é possível perceber que as falhas individuais têm sido determinantes para a queda de rendimento, resultando diretamente nos gols sofridos. Na parte criativa do jogo, apesar de alguns lampejos, a realidade é que as tentativas de ataque não geram perigo real ao gol adversário. O atacante Barletta se destaca como uma exceção, mas a falta de movimentação, velocidade e precisão nas finalizações por parte do restante dos atacantes é alarmante.

O técnico Daniel Paulista também não escapa das críticas, visto que suas decisões táticas, como a opção por colocar Zé Lucas em uma função tão ofensiva, levantam questionamentos. A presença de Atencio poderia ter trazido mais equilíbrio ao setor, mas essa possibilidade não foi explorada. E Lucas Lima, segue como ala e sem mostrar um bom futebol? A persistência da comissão técnica em manter Paciência na linha de frente suscita outra dúvida: por que um jogador que tem mais atrapalhado do que ajudado continua a ser mantido na titularidade? É evidente que, para sonhar com uma virada de chave nesta temporada, uma reformulação ampla do elenco seria imprescindível. Dizer que “esse time não deu liga” é parte de uma verdade. A constatação mais contundente é que “esse elenco não dará liga”., com apostas em jogadores que não têm correspondido, especialmente aqueles que subiram da Série B. Segue o mesmo filme e a esperança dos torcedores leoninos se resume a evitar que o clube fecha com a pior campanha de um clube na história dos Brasileiros.

Cobrança mais pesada

Evidente que mata-mata é uma outra competição, mas um time carrega o que fez na primeira fase para estes duelos decisivos. E não digo apenas a vantagem de jogar em casa. Mas, principalmente, o ânimo e a vontade de vencer. O cenário atual exige que a diretoria do Santa Cruz acenda um sinal de alerta diante de atuações que deixaram a desejar. A cobrança sobre o técnico Marcelo Cabo precisa ser intensificada para que a equipe reencontre seu caminho.

Guerra declarada no Arruda

Por sinal, a guerra está declarada nos bastidores do Arruda. A concretização da SAF no clube dada como certa se transformou em uma grande incógnita. A troca de acusações e ofensas seguem em um nível impressionante nas redes sociais. Está difícil encontrar um bombeiro para tentar apaziguar os ânimos.

Qual a opinião de Hélio?

O que o técnico Hélio dos Anjos pensou sobre o desempenho do Náutico após a partida contra o Figueirense? Não tivemos como saber, pois o clube segue permitindo que Guilherme dos Anjos faça a coletiva pós-jogo. Seria um erro de comunicação do clube, que permite essa alteração, ou falta de comando do Executivo?