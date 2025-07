Sport vive frustração com contratações recentes de alto investimento

O atacante Carlos Alberto é a segunda contratação mais cara da história do Sport (Rafael Vieira/FPF)

O atacante Carlos Alberto está de saída do Sport por empréstimo. Com contrato válido até 2028 com o Rubro-Negro, o atleta de 23 anos está a caminho do Cuiabá, após uma passagem frustrante pela Ilha do Retiro.

O camisa 17 é um dos exemplos de alto investimento financeiro do Leão em jogadores que, dentro de campo, não conseguem entregar o desempenho esperado. Em meio à luta contra o rebaixamento na Série A de 2025 e uma sequência negativa de resultados, o clube se vê diante de um histórico recente de contratações de peso que desapontaram o torcedor.

Carlos Alberto

Segunda contratação mais cara da história da equipe leonina, o atacante foi contratado no início do ano com status de grande reforço. O Sport pagou cerca de R$ 15 milhões por 60% dos direitos econômicos do atacante junto ao Botafogo. O retorno, porém, foi decepcionante, com 25 jogos, apenas três gols e duas assistências. Criticado pela torcida e fora dos planos de Daniel Paulista, o jogador foi envolvido em uma troca com o Cuiabá, que irá mandar o atacante Derik.

Christian Rivera

Outro nome de peso que chegou em 2025 foi o colombiano Christian Rivera, o reforço mais caro da história do clube. Custou cerca de R$ 17 milhões aos cofres leoninos. Ao menos, Rivera segue como titular e peça importante do meio-campo.

Ainda assim, seu impacto está abaixo da expectativa gerada pela cifra, sendo cobrado nos momentos decisivos, principalmente em uma equipe que ocupa a lanterna do Brasileirão com apenas três pontos conquistados até aqui.

Rodrigo Atencio

Já o argentino "Chino" Atencio, que também exigiu grande investimento por cerca de R$ 12 milhões somando a compra de 50% dos direitos econômicos e uma cláusula obrigatória de aquisição de mais 30% caso metas sejam batidas, ainda não conseguiu engrenar. Reserva na maior parte da temporada, viu seu espaço ser afetado pela constante troca de técnicos e pela dificuldade de encontrar sequência. Aposta da diretoria como promessa técnica, o meia-atacante segue devendo.

Matheus Alexandre

Entre os casos mais emblemáticos está o do lateral-direito Matheus Alexandre, de 26 anos. Contratado por R$ 9 milhões junto ao Cuiabá, ele chegou ao Sport com expectativa de ser o dono da posição, mas acumulou atuações irregulares, falhas defensivas e críticas da torcida. Chegou a ficar fora dos planos, mas foi reintegrado por Daniel Paulista como mais uma chance de mostrar serviço.

Fabricio Domínguez

O volante Fabricio Domínguez, por sua vez, protagonizou uma trajetória de altos e baixos. Em 2024, teve papel fundamental na temporada do acesso leonino à Série A, com 53 jogos, 10 gols e 4 assistências. O desempenho levou o Sport a investir US$ 750 mil (cerca de R$ 4,5 milhões à época) para adquirir 60% dos seus direitos junto ao Racing.

Contudo, a realidade de 2025 foi bem diferente. O uruguaio perdeu espaço e foi emprestado ao Cerro Porteño, do Paraguai. Sua última partida pelo clube foi em abril, na derrota para o Red Bull Bragantino, na Ilha do Retiro.

Gustavo Coutinho

Outro investimento significativo foi o do centroavante Gustavo Coutinho, contratado junto ao Fortaleza em uma transação que movimentou R$ 7 milhões. No ano passado, foi artilheiro do Sport com 17 gols e cinco assistências em 59 jogos, mas oscilou, perdeu a titularidade em momentos decisivos da Série B e foi alvo de críticas da torcida.

Em 2025, com a chegada de Gonçalo Paciência e Pablo, perdeu ainda mais espaço. Em fevereiro, acabou emprestado ao Coritiba até dezembro deste ano, com opção de compra.