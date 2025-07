Técnico do Santa Cruz minimiza vaias e fala em 'criar casca' na Série D

Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

Mesmo sob vaias da torcida após o terceiro jogo consecutivo sem vitória, o técnico Marcelo Cabo preferiu adotar um tom positivo ao comentar a fase instável do Santa Cruz na Série D. Após o empate que ampliou a sequência negativa, o treinador destacou a importância de “criar casca” para os desafios do mata-mata e pediu união para superar o momento.

Com 24 pontos conquistados, o Tricolor do Arruda ainda lidera o Grupo A3 da competição, mas vê a vantagem ameaçada com a aproximação dos adversários na tabela.

“Eu olho com outro tipo de lente. Nós amadurecemos. Aquele jogador que nunca conviveu com uma vaia, com uma cobrança mais forte, vai viver isso aqui no Santa Cruz. Pelo tamanho do clube e pela exigência da torcida, isso é normal. A gente precisa ter resiliência para superar”, afirmou Marcelo Cabo em coletiva após o jogo.

O treinador também reconheceu a insatisfação do torcedor, mas pediu compreensão diante do momento emocional vivido pelo elenco. “Estamos muito sentidos. Peço desculpas se alguns jogadores não quiseram falar, é um momento de cabeça quente. Às vezes é melhor deixar a adrenalina baixar para poder se expressar. Mas estamos unidos. Temos um objetivo grande aqui, que é o acesso”, disse.

Marcelo Cabo enfatizou que a oscilação é comum em campeonatos de mata-mata e reforçou a necessidade de retomar a consistência na reta final da primeira fase. “Vivemos um primeiro turno de excelência. Agora, enfrentamos uma oscilação. Isso é normal nesse tipo de competição. Precisamos voltar a ser um time linear, consistente e vitorioso. Esses momentos difíceis vão nos deixar mais fortes para a fase decisiva.”

O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (20), às 16h, no Domigão, contra o Horizonte-CE, pela 13ª rodada da Série D. O clube precisa reencontrar o caminho das vitórias para garantir uma vaga confortável na próxima fase e manter vivo o sonho do acesso.