Beto Lago: 'O que podemos esperar do Sport de Daniel Paulista nesta volta Brasileirão?'

O Leão da Ilha não vence há 13 partidas; Nesta segunda-feira (14), vai a Caxias do Sul para enfrenta o Juventude e tentar acabar de vez com essa péssima sequência

Daniel Paulista retornou ao Sport após cinco anos (Paulo Paiva / Sport )

Por uma vitória

Hoje à noite, o Sport tem um desafio crucial no Brasileirão, enfrentando o Juventude no Alfredo Jaconi. As expectativas em torno do novo comando técnico de Daniel Paulista são misturadas. Após dois jogos-treinos fechados à imprensa e uma apresentação decepcionante contra o Ceará, eliminado nas quartas pela Copa do Nordeste, a ansiedade entre os torcedores aumenta. O que podemos esperar do Leão em campo? Teremos uma equipe proativa, buscando o controle das ações, ou reativa, deixando a posse de bola ao adversário para explorar os contra-ataques? A urgência pela vitória é palpável. A última vez que o Sport saiu de campo triunfante foi em 22 de março, na primeira partida da final do Estadual, contra o Retrô.

A diretoria tentou estabelecer, no início da temporada, uma "identidade para a equipe", mas, com tantos erros de planejamento e um grupo que se desorganizou ao longo da temporada, é difícil manter a esperança. Daniel Paulista encontrará um trabalho monumental pela frente, enfrentando 27 decisões em sua nova jornada. É hora de reagir e mostrar que a determinação e a garra do passado ainda estão presentes em campo. A confiança, como pude observar no, está em baixa, e é torcer para que, na fria Caxias do Sul, o time consiga dar um jeito de jogar e, finalmente, traga essa tão esperada vitória, acompanhada do espírito e alma que sempre marcaram a história do Sport.

Faltou capricho no Náutico

O Náutico teve um empate que poderia ter rendido frutos mais valiosos na Série C. Após um primeiro tempo desastroso, o técnico Hélio dos Anjos promoveu mudanças que tornaram o Timbu mais perto da vitória. Infelizmente, faltou capricho nas finalizações. Quatro alterações ofensivas foram feitas na busca pela vitória, mas, mesmo assim, o time alvirrubro se mantém no G8, o que proporciona certa tranquilidade, mas não pode ser motivo de acomodação.

Empate evita vexame no Arruda

O Santa Cruz, por sua vez, conseguiu evitar um vexame ainda maior no Arruda, graças a um gol de pênalti nos minutos finais, salvando um empate em 1x1 com o Santa Cruz/RN. O desempenho foi marcado por desorganização e nervosismo, mesmo com várias oportunidades criadas que se traduziram em mais transpiração do que inspiração. Entre os destaques, Nathan, no primeiro tempo, e Renato, na segunda etapa, se sobressaíram. Thiago Galhardo, que converteu a penalidade, não conseguiu brilhar assim como os demais atacantes tricolores.

Ainda na liderança do grupo

Com o empate entre América/RN e Central, o Santa Cruz ainda segue na liderança. A classificação antecipada parece ter trazido um certo relaxamento, e a diretoria coral deve intensificar a cobrança junto ao elenco e à comissão técnica. Já são quatro jogos sem vitória, o que traz um cenário preocupante para o Tricolor. Contra o Horizonte, mesmo fora de casa, tem que vencer e resgatar seu bom futebol antes da fase decisiva da competição.