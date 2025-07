"O time sentiu o gol", diz Marcelo Cabo ao analisar empate com o Santa Cruz-RN no Arruda

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Após o empate em 1 a 1 diante do Santa Cruz-RN, no Arruda, pela 12ª rodada da Série D, o técnico Marcelo Cabo concedeu entrevista coletiva e fez uma análise detalhada sobre o desempenho da equipe tricolor.

O comandante coral elogiou o início de sua equipe na partida, lamentou a desorganização após o gol sofrido ainda no primeiro tempo e não poupou críticas à arbitragem, que, segundo ele, interferiu diretamente no resultado da partida.

"Começamos bem o jogo, como sempre fazemos em casa, aquele Santa Cruz que vinha jogando com imposição, no campo do adversário. Contextualizando o jogo, quando o Santa Cruz de Natal fez o gol era para estar 3 a 1 para nós, criamos chances, um volume muito grande. Mas a partir do gol, nos desarticulamos e a bola começou a pesar. Nós chegamos algumas vezes, mas não como nos primeiros 15 minutos. O time sentiu o gol", avaliou.

O comandante do Santa Cruz também destacou a produção ofensiva do time na etapa final, mesmo com os desfalques e a alteração obrigatória com o atacante Vini Hora, que precisou deixar o jogo após se lesionar.

"No segundo tempo a gente perde dois, três ou até quatro gols claros até a saída do Vini Hora por lesão, e tenho que fazer alterações... Continuamos com volume e a gente começa a empilhar finalizações, e até que no final empatamos o jogo. Diferente do jogo contra o Central, nós tivemos organização e volume. Tivemos essa desarticulação dos 15 aos 45 do primeiro tempo, depois a gente tem volume e imposição... Tivemos o controle do jogo, mas na hora de finalizar a gente peca, pela nossa incapacidade de fazer gol. Por isso não saímos com a vitória", completou o treinador.

Por fim, o técnico coral deixou criticas à arbitragem, em pênalti não marcado no atacante Renato, na segunda etapa, relembrando outro erro no duelo diante do América-RN, na rodada passada.

"Mas também pontuo que o árbitro interferiu no resultado. O pênalti no Renato foi muito claro, como foi lá em Natal", concluiu Marcelo.