Juventude x Sport: onde assistir, horário e escalações de jogo da 13ª rodada do Brasileirão

Juventude e Sport se enfrentam pela 13ª rodada da Série A (Fernando Alves/ECJ e Rafael Vieira/DP Foto)

Juventude e Sport retomam a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (14), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida, válida pela 13ª rodada da competição, marca o retorno dos clubes após mais de um mês de paralisação devido à realização da Copa do Mundo de Clubes.

No duelo entre o penúltimo e o último colocados da tabela, os dois times entram em campo com o único objetivo de vencer. A busca é por uma retomada que possa afastar a ameaça da zona de rebaixamento, realidade que hoje assombra tanto o Jaconero quanto o Leão.

O Juventude soma oito pontos e atravessa uma sequência negativa de oito jogos sem vitória. A situação do Sport, porém, é ainda mais dramática. O clube pernambucano ainda não venceu na atual edição da Série A e não sabe o que é um triunfo desde março, quando disputou as finais do Campeonato Pernambucano. De lá para cá, são 14 jogos sem vencer, um terrível jejum. O Rubro-Negro tem apenas três pontos conquistados no torneio nacional.

O histórico do confronto em solo gaúcho também não favorece o Sport. Em sete partidas disputadas no mando do Juventude, o time pernambucano jamais venceu: foram três vitórias do Verdão e quatro empates.

SPORT



O Leão foi a campo antes do Juventude neste retorno do calendário oficial, mas a volta não foi como o torcedor esperava. Na última quarta-feira, na Ilha do Retiro, o Sport acabou eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste, nos pênaltis, diante do Ceará. A partida marcou o reencontro do técnico Daniel Paulista com a torcida rubro-negra, mas terminou em frustração.

Apesar do resultado que gerou decepção nas arquibancadas, agora a equipe leonina precisa mudar o foco para iniciar uma reação no Brasileirão e deixar a zona de rebaixamento da Série A. Para o confronto diante do Ju, o Sport terá novidades. O goleiro Gabriel Vasconcelos, o volante Pedro Augusto e lateral-esquerdo Kevyson, reforços contratados na atual janela de transferências, estão regularizados e à disposição da comissão técnica para estrear com a camisa rubro-negra.

Quem não será relacionado para o duelo desta segunda-feira (14) é o atacante Carlos Alberto, que está fora dos planos do Sport e será emprestado ao Cuiabá, atualmente na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Esperamos que, contra o Juventude, a equipe possa se apresentar ainda melhor, com mais consistência e mobilidade, para que, nos momentos mais difíceis, consiga superar os grandes adversários que teremos pela frente", expressou o técnico Daniel Paulista.

JUVENTUDE

Durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Juventude, assim como o Sport, passou por uma grande reformulação em seu elenco. Nove jogadores deixaram o clube, mas a equipe também conta com novidades para encarar o Leão no Campeonato Brasileiro.

Hudson, Marcelo Hermes, Rafael Bilu e Lucas Fernandes estão à disposição do técnico Claudio Tencati. Outro que também chegou ao clube gaúcho foi o atacante Gabriel Veron, ex-Santos e Porto, por empréstimo. No entanto, ele ainda não está apto para estrear devido a pendências burocráticas entre o clube paulista e o time português.

"Espero estar ajudando o clube a conquistar o objetivo da temporada, que é a permanência. Então, vou fazer de tudo e um pouco mais para que, no final do ano, a gente tenha o objetivo concluído", afirmou o lateral Marcelo Hermes durante a coletiva de apresentação.



FICHA DA PARTIDA



JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Jadson, Caíque (Hudson) e Mandaca; Emerson Batalla, Gabriel Taliari e Gilberto. Técnico: Claudio Tencati.



SPORT: Caíque França; Hereda, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira (Atencio); Lucas Lima, Barletta e Gonçalo Paciência. Técnico: Daniel Paulista.



Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Horário: 20h

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

4º Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)