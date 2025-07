Náutico segura empate com Figueirense fora de casa e segue no G8 da Série C

Náutico ficou no empate com o Figueirense (Leopiva Foto)

Após um primeiro tempo ruim, o Náutico melhorou na etapa complementar e segurou o empate por 0 a 0 com o Figueirense neste domingo (13), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A igualdade em Santa Catarina fez o Timbu subir para 17 pontos e o time pernambucano segue no G8, agora em sétimo lugar. O Figueira, com 14 pontos, está em 12º lugar. O Alvirrubro volta a campo na segunda-feira (21), nos Aflitos, contra o líder Caxias.

O JOGO

O técnico Hélio dos Anjos resolveu fazer uma mudança importante no meio de campo, deixando Patrick Allan no banco de reservas e começando a partida com Marquinhos ao lado do trio Vinícius, Bruno Mezenga e Kelvin. No Figueirense, do treinador Pintado, destaque para o lateral-esquerdo Leonan (ex-Santa Cruz) e Gabriel Santiago (ex-Náutico).

Mas a ideia, que era explorar Vinícius como criador, não funcionou. O quarteto ofensivo do Timbu não criou praticamente nenhuma chance de gol. Já o time catarinense fez uma blitz desde o começo do jogo e foi empilhando oportunidades perdidas.

Logo aos quatro minutos, Gabriel Santiago driblou Muriel, mas perdeu a passada e Arnaldo salvou. Forçando muito o jogo pelo lado esquerdo do ataque, o Figueira assustou muito aos 20, quando Gabriel Santiago ganhou de Carlinhos e cruzou para Felipe Augusto. Ele tentou de letra e a bola passou raspando a trave.

Na metade do primeiro tempo, porém, os donos das casa tiveram uma perda importante. Leonan, que vinha se entendendo muito bem com Gabriel Santiago e Nicolas, sofreu uma lesão no joelho. Leo Maia entrou no seu lugar. Mesmo com essa mudança, o Figueirense criou mais três chances claras, duas com Felipe Augusto e a última com Jhony Douglas, que parou em grande defesa de Muriel. E o primeiro tempo acabou sem gols, para sorte do Náutico.

SEGUNDO TEMPO

Como não poderia ser diferente, Hélio dos Anjos mexeu na equipe para o segundo tempo. Auremir voltou no lugar do apagado Marquinhos. O Figueirense voltou com a mesma formação e outra vez em cima do Náutico. Logo aos dois minutos, Muriel defendeu chute perigoso de Gabriel Santiago.

O Náutico melhorou um pouco e conseguiu ficar mais com a bola. E passou a assustar mais o Figueirense após a entrada de Hélio Borges no lugar de Kelvin. No Figueira, Pintado também mexeu no time, na tentativa de voltar a fazer pressão, sobretudo com o experiente atacante Wellington Nem. E por pouco Flávio não abriu placar. A bola raspou a trave de Muriel.

Aos 29, a melhor chance do Náutico. Vinícius deu bom passe para Auremir, que invadiu a área, mas bateu em cima do zagueiro Ligger. O Timbu passou a ter mais domínio do jogo e Hélio dos Anjos fez três mudanças para tentar o jogo, ao acionar o estreante Lucas Cardoso, Patrick Allan e Paulo Sérgio.

O Timbu seguiu melhor e quase balançou a rede aos 44, mas o goleiro Igo Gabriel defendeu o chute de Paulo Sérgio. Mas o placar não foi mesmo alterado até o fim.

Fim de jogo no Orlando Scarpelli, Náutico empata com Figueirense em 0x0. A nossa próxima partida será contra o Caxias, na segunda-feira (21), às 19h30, nos Aflitos.



???? Leo Piva pic.twitter.com/R2rwVdYPTi — Náutico (@nauticope) July 14, 2025





FICHA DO JOGO

FIGUEIRENSE 0X0 NÁUTICO

Figueirense: Igo Gabriel; Iury, Lucas Dias, Ligger e Leonan (Leo Maia); Rafinha Potiguar (Flávio), Jhony Douglas, João Lucas (Reifit) e Gabriel Santiago (Wellinton Nem); Felipe Augusto (Marlyson) e Nicolas. Técnico: Pintado.

Náutico : Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio (Lucas Cardoso), Marquinhos (Auremir) e Kelvin (Hélio Borges); Vinícius (Patrick Allan) e Bruno Mezenga (Paulo Sérgio). Técnico: Hélio dos Anjos.

Local : Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Árbitro : Wallas Martins Lopes (MA).

Assistentes : Elson Araujo da Silva e Edna Cristina Santos Ferreira (ambos do MA).

Cartões amarelos: Rafinha Potiguar e Reifit (Figueirense).