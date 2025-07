Thyere mira partida decisiva do Sport contra o Ceará: "Oportunidade de mostrar algo diferente ao torcedor"

O zagueiro e capitão do Rubro-Negro é opção no duelo contra o Vozão

Rafael Thyere, zagueiro e capitão do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Após mais de sete meses afastado dos gramados e recuperado de uma cirurgia de hérnia de disco, o zagueiro Rafael Thyere pode ser uma das novidades na escalação do Sport no confronto decisivo contra o Ceará, marcado para esta quarta-feira (9), às 21h30, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Thyere não disputa uma partida oficial desde o dia 25 de novembro de 2024, quando o Leão venceu o Santos na última rodada da Série B e sacramentou seu retorno à elite do futebol brasileiro. Desde então, viu de fora o clube entrar em crise na Série A de 2025, onde amarga a lanterna da competição, com apenas três pontos somados até aqui.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (7), o capitão leonino falou sobre o sentimento de frustração por não poder ajudar dentro de campo nesse momento delicado do clube, mas também sobre a motivação e a responsabilidade do grupo em voltar aos jogos justamente em um confronto decisivo.

"Aquilo que o torcedor quer e merece é uma representatividade dentro de campo. Eu acho que não existe melhor resultado do que aquilo que a gente pode fazer lá dentro. Acredito que esse momento em que fiquei de fora foi muito difícil, muito complicado, porque você se sente impotente, de não pode estar em campo para ajudar. Está ali nos bastidores, conversa, fala, mas dentro de campo não consegue demonstrar isso", iniciou o zagueiro rubro-negro.

"Então, nesse meu momento de retorno, tendo a oportunidade, a única forma que eu quero e posso ajudar, como sempre fiz desde a minha chegada aqui, é sendo o mesmo Rafael de 2019. Claro, com mais experiência e vivência dentro do clube, mas o que posso passar ao torcedor é que possamos demonstrar em campo o que ele está esperando: entrega, o DNA da equipe, a identidade do clube. É muito mais do que falar, é fazer, nesse momento", completou.

Reencontro com o Vozão

Depois de um intertemporada cheia de treinamentos, a partida contra o Ceará representa uma nova chance para o Sport reagir e reencontrar o caminho das vitórias. No último encontro entre os dois clubes, em maio, na Arena Castelão, o Leão saiu derrotado por 2 a 0 em jogo válido pela Série A. Na época, o técnico ainda era António Oliveira, que adotava um esquema com três zagueiros.

Agora, sob o comando de Daniel Paulista, o time rubro-negro passou por ajustes na escalação. Para Thyere, a Ilha do Retiro e as diferenças em relação àquele jogo podem pesar.

"Eu vejo cenários diferentes, com treinadores diferentes. Até o esquema tático que o António usava e o do Daniel já mostra um ponto distinto para esse jogo. A gente sabe que é um clássico, mas jogamos em casa, com o apoio do nosso torcedor, e isso faz diferença. Claro que respeitamos o adversário. Sabemos que é um clássico, um jogo difícil e eliminatório, e que precisamos estar muito fortes mentalmente, porque isso é o que faz a diferença. Mas acredito que temos uma grande oportunidade de, a partir desse jogo, mostrar algo diferente ao nosso torcedor. Que possamos, para essa partida, nos concentrar e nos entregar ao máximo", disse o defensor.