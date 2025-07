Copa do Nordeste: Ceará leva vantagem sobre o Sport no histórico recente do confronto

Sport e Ceará se enfrentaram na final da Copa do Nordeste 2023 (Rafael Vieira/FPF)

Após a pausa provocada pela Copa do Mundo de Clubes, Sport e Ceará voltam a campo nesta quarta-feira (9), às 21h30, por um confronto decisivo pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O reencontro entre as equipes acontece na Ilha do Retiro, estádio que já foi palco de uma final do torneio regional entre o Leão e o Vozão.

Desde 2020, Sport e Ceará se enfrentaram 17 vezes, entre Campeonato Brasileiro e Nordestão, com leve vantagem do Vovô: sete vitórias alvinegras, cinco triunfos rubro-negros e cinco empates.



A Copa do Nordeste tem sido palco de capítulos marcantes dessa rivalidade. Nos últimos cinco anos, foram sete confrontos pelo torneio, com quatro vitórias do Ceará, dois triunfos do Sport e um empate.

Entre os encontros mais memoráveis está a final de 2023, quando os dois clubes decidiram o título regional na Ilha do Retiro. Após vitória do Sport por 1 a 0 no tempo normal, o Ceará levantou a taça depois de levar a melhor nos pênaltis. Em 2024, pelas quartas de final da competição regional, o Sport eliminou o Ceará por 2 a 1 na Arena Pernambuco, avançando de fase.

O último encontro entre os clubes foi recente, em 18 de maio, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Ceará venceu o Sport por 2 a 0, com gols de Lucas Mugni e Galeano.

Confira o retrospecto recente de Sport x Ceará pela Copa do Nordeste