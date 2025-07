Ceará tem retorno de atletas para enfrentar o Sport nas quartas da Copa do Nordeste

Jogadores em treinamento do Ceará na Cidade Vozão ( Wellerson Gomes/Ceará SC)

O mata-mata da Copa do Nordeste colocará Sport e Ceará frente a frente pelas quartas de final da competição. A bola rola nesta quarta-feira (9), às 21h30, na Ilha do Retiro. O duelo marca o primeiro compromisso das duas equipes após um mês sem jogos, pela pausa no calendário devido à realização da Copa do Mundo de Clubes.

Do lado cearense, apesar da abertura da janela de contratações, o técnico Léo Condé optou pela manutenção da base. O clube não anunciou reforços, mas contará com retornos importantes de jogadores que estavam no departamento médico: o goleiro Richard, o zagueiro Gabriel Lacerda, o lateral Matheus Bahia, o volante Richardson e o atacante Aylon.

O Vozão vem de uma vitória sobre o Sport nesta temporada. No dia 17 de maio, derrotou o Leão por 2 a 0 na Arena Castelão, pelo Brasileirão. Apesar de chegar ao confronto com esse resultado positivo diante dos rubro-negros, o Ceará precisa manter a atenção contra o Sport, já que apresenta um desempenho oscilante fora de casa em 2025. Venceu apenas seis como visitante.

Confira a provável escalação do Ceará para enfrentar o Sport:



Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Nicolas (Matheus Bahia); Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Treino apronto. Amanhã tem Vozão em campo! ?????????



???? Wellerson Gomes / Ceará SC#CearáSC #CopaDoNordeste pic.twitter.com/nis5hHTR1F — Ceará Sporting Club (@CearaSC) July 8, 2025