"Seguimos no caminho certo", destaca Ancelotti após classificação do Brasil na Copa 2026

Treinador viu força mental e grande resposta da Seleção na virada sobre o Japão

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira (Paul ELLIS / AFP)

O Brasil precisou sofrer, mas encontrou forças para reagir e garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, de virada, nesta segunda-feira (29), em Houston, o técnico Carlo Ancelotti destacou a capacidade da equipe de superar as dificuldades encontradas durante a partida e classificou o confronto como a atuação mais completa da Seleção até aqui no torneio.

Os japoneses saíram na frente ainda no primeiro tempo, com Sano, aproveitando um erro na saída de bola brasileira. A equipe de Carlo Ancelotti, no entanto, voltou melhor após o intervalo e construiu a virada com gols de Casemiro, aos 11 minutos, e Gabriel Martinelli, já nos acréscimos da etapa final.

Na avaliação do treinador italiano, o duelo apresentou desafios diferentes dos enfrentados pelo Brasil na fase de grupos. Segundo Ancelotti, a organização defensiva japonesa dificultou a construção ofensiva da Seleção, exigindo mudanças estratégicas durante o jogo.

“Até agora, esse foi o jogo mais completo. Tivemos mais problemas na primeira parte, porque o Japão estava muito bem fechado atrás. Mas buscamos soluções na segunda parte, colocamos mais cruzamentos e mais presença na área. Foi uma evolução da equipe”, afirmou.

O comandante explicou que a ideia inicial era criar superioridade numérica pelo centro do campo e explorar os espaços entre as linhas japonesas. Como a estratégia não funcionou, a comissão técnica ajustou o plano no intervalo.

“A primeira ideia era buscar jogo entre linhas e encontrar os atacantes por dentro. Não saiu porque eles estavam muito fechados. Mudamos no intervalo para colocar mais bolas na área e buscar outras alternativas. A equipe respondeu muito bem”, analisou.

Reação emocional

Ancelotti também valorizou a postura mental do grupo após sofrer o primeiro gol da partida. Para ele, o mérito da Seleção esteve justamente na maneira como reagiu ao cenário adverso.

“Nós falamos antes da Copa que o futebol tem erros. Ninguém é perfeito. O importante é saber como sair deles. A equipe fez isso muito bem. Ninguém pensava que essa equipe não iria marcar”, destacou.

Mesmo admitindo o sofrimento durante a partida, o treinador tratou a situação como algo natural em confrontos eliminatórios.

“O sofrimento é normal. Como também é normal o alívio depois. Em jogos assim, tudo pode acontecer. O importante é que o time esteve sempre dentro da partida”, afirmou.

Mudanças decisivas

As alterações promovidas pelo treinador tiveram papel fundamental na classificação. A entrada de Endrick logo no intervalo aumentou a presença ofensiva da equipe, enquanto Gabriel Martinelli entrou na reta final e marcou o gol da vitória.

“O Martinelli trouxe intensidade, frescor e ajudou muito a equipe. Além do gol, a entrada dele permitiu que o Vini jogasse mais aberto, onde foi muito perigoso”, explicou.

O motivo de Neymar não entrar

Recuperado fisicamente, Neymar ficou no banco de reservas durante toda a partida. Ancelotti revelou que havia uma estratégia definida para utilizá-lo caso o empate persistisse até a reta final do confronto.

“Falei com o Neymar que, se não empatássemos até os 60 minutos, eu o colocaria. Também estávamos pensando nele para uma possível prorrogação. Mas quando marcamos, ficou tudo claro. Ele está bem e é muito importante para nós”, disse.

Foco na próxima fase

Com a classificação garantida, o Brasil agora aguarda o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu adversário nas oitavas de final. Ancelotti acredita que a atuação diante do Japão fortalece a confiança da equipe para a sequência da competição.

“Estamos fortes, contentes e sabemos que seguimos no caminho certo. Temos que continuar melhorando, trabalhando e descansando. O importante é que o time mostrou personalidade e estava preparado até para uma prorrogação”, concluiu.