Seleção Brasileira: Bruno Guimarães se isola como principal assistente da Copa 2026
O meia brasileiro vem atuando em alto nível e já conta com quatro passes para gol no Mundial da América do Norte
Publicado: 29/06/2026 às 18:49
Bruno Guimarães, meia do Brasil (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
A classificação emocionante do Brasil sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), também foi importante para uma marca individual do meia Bruno Guimarães. Com a grande assistência para o gol de Martinelli nos acréscimos do segundo tempo, o camisa 8 chegou a quatro assistências na Copa do Mundo de 2026 e se isolou como principal assistente da competição.
Com mais liberdade para participar do ataque no atual esquema de Carlo Ancelotti, Bruno Guimarães acumula a expressiva média de um passe para gol por jogo no Mundial da América do Norte. Além da jogada contra os japoneses, o jogador do Newcastle já havia dado duas assistências contra a Escócia e uma na estreia contra o Marrocos.
No ranking do quesito, o brasileiro tomou a dianteira em uma disputa com Olise, da França, e Isak, da Suécia, ambos com três assistências anotadas na Copa e que se enfrentam na fase de 16 avos de final.
Após a vitória sobre o Japão, Bruno Guimarães comemorou a virada emocionante protagonizada pela Seleção Brasileira. “Sofremos até o final, mas no final deu tudo certo. A gente não desiste nunca. É importante, a gente sabe que a gente tinha cinco finais pela frente. Agora faltam quatro”, disse o meia em entrevista à Rede Globo.
“É bom que continue assim, jogando desse jeito, com esse espírito. E, se Deus quiser, a gente vai longe”, concluiu Bruno Guimarães.
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