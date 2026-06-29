Neymar provoca "guru" após classificação do Brasil na Copa 2026: "Favor tentar na próxima"

A fala foi direcionada ao economista alemão Joachim Klement, que havia afirmado que a seleção brasileira cairia para o Japão nos 16 avos

Neymar, atacante da seleção brasileira na Copa 2026 ( PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 também teve espaço para uma provocação fora das quatro linhas. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), Neymar utilizou sua conta na rede social X para responder a uma previsão que apontava a eliminação da Seleção Brasileira ainda nos 16 avos de final.

A publicação foi direcionada ao economista alemão Joachim Klement, conhecido como um “guru” das Copas do Mundo. Antes do confronto contra os japoneses, ele havia afirmado que o Brasil seria eliminado nesta fase da competição.

Com a vaga garantida de forma dramática, graças ao gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos do segundo tempo, Neymar não deixou a oportunidade passar. O camisa 10 publicou uma mensagem em tom de provocação.

"Sr. Joachim Klement... Favor tentar na próxima Copa", publicou Neymar.



Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa ???? — Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026

Joachim Klement ficou famoso por prever corretamente os campeões da Copa do Mundo em 2014, 2018 e 2022.

Dentro de campo, o Brasil segue vivo na busca pelo hexacampeonato. Depois de superar o Japão, a Seleção agora aguarda a definição do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu adversário nas oitavas de final.