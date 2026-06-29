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Neymar provoca "guru" após classificação do Brasil na Copa 2026: "Favor tentar na próxima"

A fala foi direcionada ao economista alemão Joachim Klement, que havia afirmado que a seleção brasileira cairia para o Japão nos 16 avos

Gabriel Farias

Publicado: 29/06/2026 às 18:30

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Neymar, atacante da seleção brasileira na Copa 2026/ PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Neymar, atacante da seleção brasileira na Copa 2026 ( PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 também teve espaço para uma provocação fora das quatro linhas. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), Neymar utilizou sua conta na rede social X para responder a uma previsão que apontava a eliminação da Seleção Brasileira ainda nos 16 avos de final.

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A publicação foi direcionada ao economista alemão Joachim Klement, conhecido como um “guru” das Copas do Mundo. Antes do confronto contra os japoneses, ele havia afirmado que o Brasil seria eliminado nesta fase da competição. 

Com a vaga garantida de forma dramática, graças ao gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos do segundo tempo, Neymar não deixou a oportunidade passar. O camisa 10 publicou uma mensagem em tom de provocação.

"Sr. Joachim Klement... Favor tentar na próxima Copa", publicou Neymar.

Joachim Klement ficou famoso por prever corretamente os campeões da Copa do Mundo em 2014, 2018 e 2022.

Dentro de campo, o Brasil segue vivo na busca pelo hexacampeonato. Depois de superar o Japão, a Seleção agora aguarda a definição do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu adversário nas oitavas de final. 

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