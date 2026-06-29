Brasil vence o Japão de virada e avança para as oitavas de final da Copa 2026

Gabriel Martinelli, atacante da Seleção Brasileira (PAUL ELLIS / AFP)

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Com emoção, a Seleção Brasileira virou o jogo nos acréscimos e despachou o Japão com vitória por 2 a 1 em Houston, nesta segunda-feira (29).

Os japoneses saíram na frente com Sano, no primeiro tempo. A Canarinho virou o jogo na segunda etapa, com gols de Casemiro, aos 11, e Gabriel Martinelli, aos 50.

Agora, os brasileiros esperam o vencedor de Noruega e Costa do Marfim para saber seu adversário na próxima fase do Mundial. Os Samurais Azuis, por sua vez, amargam mais uma eliminação no primeiro mata-mata da Copa.

O BRASIL ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS OITAVAS DE FINAL! ?????????#CopadoMundoFIFA — Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) June 29, 2026

O jogo



Repetindo a escalação pela primeira vez na Era Carlo Ancelotti, o Brasil iniciou a partida buscando propor jogo contra a seleção japonesa. Com apenas dois minutos, Bruno Guimarães já invadiu a área e finalizou com perigo.



A Amarelinha seguiu melhor no jogo e aumentou o seu volume ofensivo. Aos 12, Matheus Cunha obrigou boa intervenção de Suzuki. No escanteio oriundo da jogada, Bruno Guimarães voltou a arriscar e finalizou próximo à trave esquerda do Japão.



Até a pausa para a hidratação, a Seleção Brasileira seguiu superior na partida, com alta posse de bola tentando achar os espaços na defesa japonesa. Os Samurais Azuis apostaram no jogo reativo, marcando em linhas baixas.



Logo após a pausa, o Japão mudou a sua postura e partiu para cima da Seleção. Após passe errado de Danilo, os japoneses atacaram em velocidade por dentro e o meia Sano finalizou da entrada da área tirando do goleiro Alisson, abrindo o marcador em Houston.



O Brasil sentiu o gol sofrido e não conseguiu repetir o bom desempenho que vinha tendo na primeira parte da etapa inicial. O Japão passou a marcar em bloco mais alto, retendo a posse de bola no campo de defesa brasileiro.



Segundo tempo



Precisando de respostas, o técnico Carlo Ancelotti agiu rápido e colocou Endrick em campo, no lugar de Lucas Paquetá. Com seis minutos, o Brasil já mudou a postura e quase chegou ao gol de empate com cabeçada de Bruno Guimarães, após bom cruzamento de Danilo.



A Amarelinha continuou aumentando a pressão e de novo se aproximou do gol com Casemiro de cabeça, parando na intervenção da defesa japonesa em cima da linha. Na jogada seguinte, aos 11 minutos, Gabriel Magalhães cruzou novamente para a área e, dessa vez, Casemiro apareceu sozinho na segunda trave para empatar o jogo de cabeça.



O Brasil sentiu o clima favorável e se reencontrou no jogo. Três minutos depois de empatar, Vini Jr fez jogada individual espetacular e parou na trave após finalização de bico. Sentindo o bom momento, Ancelotti também acionou Martinelli no lugar de Matheus Cunha, trazendo Vini Jr para atuar como dupla de ataque com Endrick e dando mais peso ao sistema ofensivo.



A Seleção Brasileira seguiu mais propositiva após o gol de empate. O Japão utilizou uma estratégia mais recuada para segurar o empate, enquanto os brasileiros tentaram entrar na defesa com construções por dentro e bolas paradas na área.



No apagar das luzes, o Brasil virou o jogo em Houston. Insistindo na construção pelo meio da defesa japonesa, Rayan roubou bola e tocou para Bruno Guimarães. O camisa 8 achou um passe preciso para Martinelli no meio da área, que finalizou cruzado tirando do goleiro.

O sonho continua. E agora vale ainda mais.



Domingo é dia de vestir a nossa camisa, acreditar até o fim e empurrar a Seleção rumo às oitavas.



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Ficha do jogo



Brasil: 2

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Lucas Paquetá (Endrick) e Bruno Guimarães; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha (Gabriel Martinelli). Técnico: Carlo Ancelotti.



Japão: 1

Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito; Doan (Junnosuke Suzuki), Sano, Kamada (Tanaka) e Nakamura (Sugawara); Junya Ito (Machino), Maeda e Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.



Gols: Sano (30’ / 1T); Casemiro (11’ / 2T) e Gabriel Martinelli (50’ / 2T)



Cartões amarelos: Sano, Kamada, Junnosuke Suzuki (Japão); Casemiro, Danilo (Brasil)



Local: Estádio de Houston, EUA



Competição: 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026



Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)

Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (Itália)

Quarto árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)



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