Eleito melhor em campo, Casemiro fala sobre mudança do Brasil após o intervalo e ressalta: "Todos somos um só"

O volante se redimiu na segunda etapa e marcou o gol do empate da Seleção Brasileira, antes da virada com Gabriel Martinelli

Casemiro, volante da Seleção Brasileira na Copa 2026 (Rafael Ribeiro e Nelson Terme / CBF)

A vitória e a classificação do Brasil sobre o Japão nesta segunda-feira (29) tiveram Casemiro como protagonista. Apontado por muitos como o principal responsável pelo gol do Japão no primeiro tempo, o volante se redimiu e fez o gol de empate da Seleção Brasileira na segunda etapa, antes da virada com Gabriel Martinelli.

O bom segundo tempo fez o experiente jogador da Amarelinha ser eleito o melhor jogador em campo em votação popular. Após o duelo, Casemiro falou sobre a mudança que fez a Seleção virar o jogo e destacou a força do coletivo em momentos de dificuldade.

“No intervalo, o mister (Ancelotti) falou bastante coisa, mas principalmente para manter a calma. Tivemos a calma, conseguimos virar e todos estão de parabéns. Quando se ganha, ganham todos e, quando se perde, perdem todos. Esse é o futebol, todos somos um só. Não é por um lance ou por uma jogada”, externou Casemiro em entrevista ao Sportv.

“Para mim, tivemos o controle do jogo. É verdade que na primeira parte não estávamos chegando tão perto do gol deles, mas com o controle total do jogo. Na segunda parte, o mister pediu tranquilidade e o bom foi o aspecto mental da equipe. Seguimos atacando e pressionando. É importante falar, principalmente em uma Copa do Mundo, que os jogadores (do banco) vêm entrando bem. Esse é o espírito e o grupo para se ganhar o Mundial”, concluiu o volante.

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Lesão no fim do jogo

Ainda na reta final, Casemiro deixou o jogo sentindo um problema físico, dando lugar à entrada de Fabinho. Em entrevista à Cazé TV, o jogador do Manchester United minimizou a lesão, ressaltando que não preocupa para a sequência da Copa do Mundo.

“Só deu uma carregada no adutor, que já estava um pouco carregado. Deu para suportar, mas ali no finalzinho era melhor dar espaço para o Fabinho entrar, que sempre vem entrando bem”, externou o jogador.

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