Escalação da Seleção: Ancelotti define substituto de Raphinha e liga alerta para pendurados
A Seleção Brasileira enfrenta a Escócia nesta quarta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Publicado: 24/06/2026 às 17:46
Escalação da Seleção: Ancelotti define substituto de Raphinha e liga alerta para pendurados (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Carlo Ancelotti definiu a escalação da Seleção Brasileira para enfrentar a Escócia nesta quarta-feira (24), com apenas uma mudança em relação ao time que entrou como titular contra o Haiti.
A alteração foi forçada devido à lesão de Raphinha, que está fora do confronto e desfalca o Brasil até uma eventual disputa de oitavas de final.
A preocupação da comissão técnica, agora, fica por conta dos jogadores pendurados. Caso recebam um novo cartão amarelo nesta quarta, o lateral-esquerdo Douglas Santos e o volante Casemiro desfalcarão a Amarelinha na partida da próxima fase, os 16-avos de final.
- Confira os 11 iniciais de Ancelotti: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.
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