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Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO 2026

Escalação da Seleção: Ancelotti define substituto de Raphinha e liga alerta para pendurados

A Seleção Brasileira enfrenta a Escócia nesta quarta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Igor Fonseca

Publicado: 24/06/2026 às 17:46

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Escalação da Seleção: Ancelotti define substituto de Raphinha e liga alerta para pendurados/Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Escalação da Seleção: Ancelotti define substituto de Raphinha e liga alerta para pendurados (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Carlo Ancelotti definiu a escalação da Seleção Brasileira para enfrentar a Escócia nesta quarta-feira (24), com apenas uma mudança em relação ao time que entrou como titular contra o Haiti.

A alteração foi forçada devido à lesão de Raphinha, que está fora do confronto e desfalca o Brasil até uma eventual disputa de oitavas de final.

A preocupação da comissão técnica, agora, fica por conta dos jogadores pendurados. Caso recebam um novo cartão amarelo nesta quarta, o lateral-esquerdo Douglas Santos e o volante Casemiro desfalcarão a Amarelinha na partida da próxima fase, os 16-avos de final.

Ancelotti , Copa do Mundo
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