Se o Brasil passar em primeiro ou segundo, joga quando? Veja a tabela da Copa 2026
Saiba quando e que horas o Brasil joga na próxima fase do Mundial, dependendo do resultado contra a Escócia na quarta-feira (24)
Publicado: 22/06/2026 às 12:31
Se o Brasil passar em primeiro ou segundo, joga quando? Veja a tabela da Copa. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A Seleção Brasileira disputa, na próxima quarta-feira (24), a sua última partida na fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Pelo Grupo C, o Brasil enfrenta a Escócia, às 19h (horário de Brasília), para definir a posição final na tabela.
Com um empate diante do Marrocos na estreia e uma vitória contra o Haiti, o time comandado por Carlo Ancelotti soma quatro pontos e é o líder momentâneo devido ao saldo de gols (três, contra um dos marroquinos).
Em partida simultânea ao de brasileiros e escoceses, o Marrocos enfrenta o Haiti e pode ultrapassar o Brasil na classificação, a depender dos placares.
O caminho, as datas e os horários dos jogos da Seleção Brasileira até a final mudam caso a equipe avance em primeiro ou em segundo lugar do grupo. Confira a tabela da Copa do Mundo 2026 com os possíveis cenários para o Brasil nas fases eliminatórias:
Se o Brasil passar em 1º lugar, joga quando:
- 2ª fase: 29/06 (segunda-feira), às 14h – Houston
- Oitavas de final: 05/07 (domingo), às 17h - Nova York / Nova Jersey
- Quartas de final: 11/07 (sábado), às 18h – Miami
- Semifinal: 15/07 (quarta-feira), às 16h – Atlanta
- Final: 18/07 (sábado), às 18h – Nova York / Nova Jersey
Se o Brasil passar em 2º lugar, joga quando e que horas:
- 2ª fase: 29/06 (segunda-feira), às 22h – Monterrey
- Oitavas de final: 04/07 (sábado), às 14h – Houston
- Quartas de final: 09/07 (quinta-feira), às 17h – Boston
- Semifinal: 14/07 (terça-feira), às 16h – Dallas
- Final: 18/07 (sábado), às 18h – Nova York / Nova Jersey
Quem é o adversário do Brasil na próxima fase?
O chaveamento da Copa do Mundo 2026 prevê um cruzamento direto com o Grupo F na 2ª fase (16-avos de final).
Neste momento, o cenário da chave adversária aponta para um provável confronto contra Holanda ou Japão. As duas seleções dividem o topo do Grupo F com quatro pontos cada (com os holandeses levando vantagem no saldo de gols).
Dessa forma, caso confirme a liderança e avance em primeiro lugar do Grupo C, a Seleção Brasileira enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Por outro lado, se o Brasil passar em segundo lugar da sua chave, terá o desafio de encarar o líder do Grupo F.
A Holanda enfrenta a Tunísia, adversário mais fácil da chave na última rodada, enquanto o Japão enfrenta a Suécia. Ambas partidas são disputadas na quinta-feira (25), às 20h00 (horário de Brasília).