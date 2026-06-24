Conheça o estádio de Miami que a Seleção Brasileira jogará contra a Escócia

Com a expectativa de grande presença de brasileiros na torcida, a Canarinho entra em campo pela última rodada da fase de grupos

Hard Rock Stadium, em Miami, durante a Copa do Mundo (JASON KOERNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

O Brasil encerra a sua participação na fase de grupos na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (24). A Seleção encara a Escócia, às 19h, pela terceira rodada do Grupo C. O duelo acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, um dos principais estádios do Mundial da América do Norte.

O palco do jogo entre brasileiros e escoceses tem tradição esportiva desde o século passado. Inaugurado em 1987, o Estádio de Miami, como foi rebatizado pela Fifa, recebeu recentemente partidas da Copa do Mundo de Clubes do ano passado e da Copa América de 2024, incluindo a final vencida pela Argentina.

O equipamento, porém, não se restringe ao futebol. O Hard Rock Stadium é a casa do Miami Dolphins, time da NFL, e já recebeu seis edições do Super Bowl entre 1989 e 2020.

O estádio também recebe anualmente o Masters 1000 de tênis, um dos principais torneios da modalidade. O local, na Flórida, também abriga o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, com o circuito passando ao redor do estádio.

A expectativa é de uma grande presença da torcida brasileira no estádio, sobretudo pela comunidade residente no estado da Flórida. O Hard Rock Stadium tem capacidade para 65 mil pessoas e deverá estar lotado para Brasil e Escócia.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

