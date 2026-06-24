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Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO

Que horas é o jogo do Brasil hoje (24)? Confira horário do duelo da Copa 2026

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira pela última rodada da fase de grupos contra a Escócia

Caio Antunes

Publicado: 24/06/2026 às 12:31

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Seleção Brasileira na Copa do Mundo/Rafael Ribeiro e Nelson Terme / CBF

Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Rafael Ribeiro e Nelson Terme / CBF)

O Brasil entra em campo nesta quarta-feira (24) pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira duela contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, em jogo válido pelo Grupo C.

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Que horas é o jogo do Brasil?

O confronto acontece às 19h (horário de Brasília). Simultaneamente, Marrocos e Haiti também jogam pelo grupo, definindo a classificação após o apito final. A Amarelinha joga pelo empate para garantir a vaga no mata-mata, mas busca a vitória para tentar ser a primeira colocada do Grupo C.

Provável escalação do Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rayan (Luiz Henrique). Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir Brasil x Escócia

A partida terá transmissão da TV Globo e SBT na TV aberta, além da CazéTV, no YouTube, SporTV na, TV fechada, e N Sports.


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