Copa 2026: Brasil encerra preparação para encarar a Escócia com Neymar e dúvida no ataque

Camisa 10 deve ser relacionado pela primeira vez no Mundial, enquanto Ancelotti mantém mistério sobre substituto de Raphinha

Matheus Cunha, atacante da seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira concluiu nesta terça-feira (23), em Nova Jersey, a preparação para o duelo contra a Escócia, pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), em Miami, e pode garantir ao time de Carlo Ancelotti a liderança da chave antes do início do mata-mata.

A atividade realizada no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, contou com 25 dos 26 jogadores convocados. A única ausência foi o atacante Raphinha, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita sofrida durante a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Por outro lado, o goleiro Alisson, preservado na segunda-feira por controle de carga, treinou normalmente com o restante do elenco.

Outro destaque foi Neymar. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, o camisa 10 participou pelo terceiro dia consecutivo das atividades sem qualquer restrição e deve ser relacionado pela primeira vez nesta edição da Copa do Mundo. O atacante não entra em campo desde 17 de maio, quando atuou pelo Santos na derrota para o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.

Dúvida no ataque

Sem Raphinha, Carlo Ancelotti ainda não revelou quem ocupará a vaga no ataque brasileiro. Luiz Henrique e Rayan aparecem como principais candidatos, já que atuam com frequência pelo setor. Gabriel Martinelli também surge como alternativa, apesar de ter preferência pelo lado esquerdo.

Durante os treinamentos, o treinador italiano ainda observou outras possibilidades. Endrick chegou a ser testado ao lado de Matheus Cunha no ataque, enquanto Léo Pereira, na zaga, apareceu em algumas movimentações na vaga de Gabriel Magalhães.

Brasil x Escócia

O Brasil também entra em campo buscando terminar na liderança do Grupo C. A Seleção está empatada em pontos com o Marrocos e sabe que a posição final influenciará diretamente o caminho no mata-mata.

O cruzamento será com equipes do Grupo F, atualmente liderado pela Holanda, seguida pelo Japão. Caso avance em primeiro lugar, o Brasil enfrentará o segundo colocado da chave. Se terminar em segundo, terá pela frente o líder do grupo adversário.

A Holanda enfrentará a Tunísia, já eliminada, enquanto o Japão terá um confronto contra a Suécia, que ainda tem chances de avançar entre os dois primeiros.