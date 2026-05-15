Álbum da Copa: figurinha dourada de Messi vira raridade e chega a valer R$ 12 mil

Diferente dos tradicionais cromos do álbum, o item faz parte da exclusiva coleção "Crumple Gold Edition"

Figurinha dourada de Lionel Messi no álbum da Copa do Mundo (Reprodução)

Uma versão dourada e extremamente limitada da figurinha de Lionel Messi é uma das mais cobiçadas do álbum da Copa do Mundo 2026. Nas plataformas de revenda o item já aparece anunciado por até 2.500 dólares, valor que chega a cerca dos R$ 12 mil na cotação atual.

A figurinha faz parte da coleção especial “Crumple Gold Edition”, uma edição exclusiva comercializada apenas nos Estados Unidos e Canadá e considerada uma das maiores raridades já lançadas pela Panini em álbuns de Copa do Mundo.

Diferente das tradicionais “Extra Stickers”, que também movimentam o mercado de colecionadores, a versão dourada de Messi pertence a uma linha ainda mais restrita e diferenciada visualmente. Toda a coleção possui acabamento dourado e um efeito especial chamado “crumple”, que simula um papel amassado metálico ao fundo das figurinhas.

Mais rara que as “Extra Stickers”

Na edição de 2026, o álbum já trouxe uma verdadeira febre com as figurinhas especiais. Ao todo, são 68 cromos metalizados e outras 80 figurinhas extras de jogadores, divididas entre as categorias ouro, prata, bronze e lilás.

Essas “Extra Stickers” já são consideradas difíceis de encontrar e possuem alto valor de revenda, especialmente as versões douradas de grandes estrelas do futebol mundial, como Messi, Cristiano Ronaldo, Vini Jr. e Mbappé.

No entanto, a “Crumple Gold Edition” de Messi ultrapassou esse patamar e virou praticamente um item de luxo dentro do universo dos colecionadores.

Produzida em quantidade extremamente limitada e vendida apenas online, a figurinha rapidamente passou a ser tratada como peça exclusiva de coleção, impulsionando os preços em marketplaces e grupos especializados.

Mercado paralelo aquece procura

O fenômeno mostra como o álbum da Copa do Mundo deixou de ser apenas uma brincadeira para se tornar também um mercado lucrativo para colecionadores e revendedores.

Em alguns casos, colecionadores preferem nem colar os cromos no álbum, guardando-os protegidos em capas especiais para preservar o valor de mercado.

A edição de 2026 é a maior já produzida pela Panini em uma Copa do Mundo. São 980 figurinhas distribuídas em 112 páginas, contemplando as 48 seleções participantes do Mundial que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

