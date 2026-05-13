Álbum da Copa do Mundo: O que fazer com figurinhas defeituosas?

Corte errado ou falha na impressão: veja o passo a passo para trocar suas figurinhas

Álbum da Copa de 2026: saiba o que fazer com figurinhas defeituosas. (Foto: Reprodução/mundodasfigs via Instagram)

O álbum da Copa do Mundo de 2026 tem gerado críticas de colecionadores contra a fabricante e distribuidora Panini. Um dos problemas mais citados é a presença de defeitos nas figurinhas que, em diversos casos, apresentam cortes irregulares ou falhas na impressão.

Em resposta aos usuários nas redes sociais, a Panini se pronunciou, explicando que é possível solicitar a troca dos produtos com defeito. O procedimento, no entanto, varia de acordo com o local onde a compra foi efetuada.

"Informamos que nossa equipe já está totalmente dedicada a resolver todas as solicitações sobre o Álbum e as Figurinhas da Copa do Mundo 2026 o quanto antes", escreveu a empresa. "Se você realizou sua compra pelo nosso site oficial, por favor, preencha este formulário para que possamos te ajudar", completou.

Clique aqui para acessar o formulário oficial de suporte.

A Panini informou, ainda, que, caso o cliente tenha adquirido os envelopes em lojas físicas parceiras ou outros sites, é necessário tratar diretamente com o revendedor.

"Orientamos que entre em contato diretamente com o estabelecimento para que eles possam tratar do reenvio", esclareceu a fabricante.

PROBLEMAS COM O ÁLBUM DA COPA DO MUNDO

Esta, porém, não é a única reclamação dos colecionadores. O caso mais emblemático é o do atacante Rodrygo, da Seleção Brasileira.

Mesmo com a ausência do jogador já confirmada para o Mundial desde março, após sofrer uma grave lesão de LCA, a editora manteve o colecionável do atleta no álbum.

Para muitos colecionadores, a inclusão de um jogador que não estará na competição é vista como uma falta de atualização no planejamento do produto, ocupando o espaço que poderia ser de nomes que efetivamente estarão no Mundial de 2026.