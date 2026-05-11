Vale dinheiro? Extra Stickers do álbum da Copa movimentam colecionadores com versões raras

Figurinhas especiais douradas, prateadas e metalizadas são alvo de troca e revenda nas redes sociais

Figurinha especial de Lionel Messi no álbum da Copa do Mundo 2026 (Reprodução/Redes Sociais)

Não bastando a força das tradicionais figurinhas do álbum da Copa do Mundo, há um elemento que é febre entre colecionadores: os chamados “Extra Stickers”, as figurinhas especiais e raras lançadas na maior edição da história do Mundial. Desde o lançamento oficial no Brasil, no último dia 30 de abril, os cromos diferenciados passaram a movimentar grupos de troca, marketplaces e redes sociais por conta da raridade e dos altos valores de revenda.

O álbum da Copa de 2026 conta com 980 figurinhas distribuídas em 112 páginas, quase 300 cromos a mais do que na edição do Catar, em 2022. Entre elas, algumas versões especiais se tornaram as mais desejadas pelos colecionadores.

São 68 figurinhas especiais em papel metalizado e outras 80 figurinhas extras de jogadores, conhecidas como Extra Stickers, divididas nas categorias ouro, prata, bronze e lilás. A raridade varia conforme a cor, sendo a dourada considerada a mais difícil de encontrar.

O que são os Extra Stickers?

Os Extra Stickers são versões especiais de jogadores já presentes no álbum tradicional. Eles trazem acabamento diferenciado, brilho especial e versões raras de alguns dos principais nomes do futebol mundial.

Entre os atletas selecionados para receber as versões especiais estão estrelas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinícius Jr. e Kylian Mbappé.

As chamadas figurinhas “Legend” são consideradas as mais cobiçadas da coleção. A versão dourada desses cromos virou objeto de desejo entre colecionadores justamente pela dificuldade extrema de ser encontrada nos pacotes.

Onde colar as figurinhas especiais?

Uma das dúvidas mais comuns entre quem começou a colecionar o álbum de 2026 é sobre o uso das figurinhas extras. Diferente das figurinhas comuns, os Extra Stickers não são obrigatórios para completar o álbum.

O colecionador pode optar por colar a versão especial no lugar da figurinha tradicional correspondente ou simplesmente guardar o cromo separado como item raro da coleção.

Por conta da valorização no mercado paralelo, muitos preferem não colar as versões mais raras, especialmente as douradas, preservando a figurinha para troca ou revenda futura.

Quanto valem as figurinhas raras?

A raridade dos cromos fez surgir rapidamente um mercado de compra, venda e troca nas redes sociais e em plataformas digitais. Dependendo do jogador e da categoria da figurinha, os valores podem variar bastante.

As figurinhas “Legend” comuns vêm sendo anunciadas entre R$ 25 e R$ 80 em sites de marketplace. Já as versões douradas podem ultrapassar os R$ 600, principalmente quando envolvem grandes estrelas da Copa.

A baixa probabilidade de encontrar essas versões nos envelopes vendidos pela Panini é justamente o fator que impulsiona a valorização entre colecionadores.

Mercado de troca cresce nas redes sociais

Além das tradicionais feiras de troca espalhadas pelas cidades, os colecionadores passaram a utilizar redes sociais, grupos de mensagens e plataformas digitais para negociar os cromos raros.

Publicações oferecendo figurinhas douradas, metalizadas ou versões “Legend” se multiplicaram poucos dias após o lançamento oficial do álbum, reforçando como a Copa do Mundo transforma o ato de colecionar em um verdadeiro fenômeno cultural e comercial.

Entre crianças, adultos e colecionadores mais experientes, os Extra Stickers rapidamente se tornaram um dos principais atrativos da edição de 2026.