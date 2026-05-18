João Pedro, que pediu Neymar na Copa do Mundo, fica fora da convocação de Ancelotti

Atacante do Chelsea havia declarado que sonhava disputar o Mundial ao lado do camisa 10 do Santos

João Pedro e Neymar (Rafael Ribeiro e Vitor Silva/CBF)

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 reservou um contraste curioso envolvendo Neymar e João Pedro. Enquanto o camisa 10 do Santos confirmou presença em mais um Mundial da carreira, o jovem centroavante do Chelsea, que recentemente havia defendido publicamente a presença do camisa 10 na lista, acabou ficando fora da relação final de Carlo Ancelotti.

A situação ganhou repercussão justamente pelas declarações dadas por João Pedro no início de maio, quando afirmou, em entrevista à TNT Sports, que sonhava disputar a Copa ao lado de Neymar.

“Neymar é o Neymar. Assim como o Messi é para a Argentina, o Neymar é para o Brasil. Neymar é o meu ídolo. É um cara com quem eu não tive a oportunidade de jogar junto”, disse o atacante na ocasião.

Dias depois, o cenário mudou. Carlo Ancelotti confirmou Neymar entre os convocados para o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México, enquanto João Pedro acabou fora da lista definitiva da Seleção.

“Ficamos triste por João Pedro. Pela temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecia entrar nesta lista. Mas, com toda a consciência possível, escolhemos outros jogadores. Sentimos muito por João Pedro, como por todos os outros fora”, explicou Ancelotti.

João Pedro cortado

A ausência do atacante do Chelsea chama atenção principalmente pelo desempenho individual na temporada europeia. Em sua primeira temporada pelo clube londrino, João Pedro disputou 49 partidas, marcou 20 gols e distribuiu seis assistências, terminando como artilheiro da equipe em 2025/26. No Campeonato Inglês, esteve entre os principais goleadores da competição.

João Pedro vinha sendo chamado por Ancelotti nas Datas Fifa e era um dos cotados a compor o ataque da seleção na Copa. Ter ficado de fora pegou boa parte da torcida brasileira de surpresa.

O atacante ainda viveu um momento de apreensão às vésperas da convocação. Na final da Copa da Inglaterra entre Chelsea e Manchester City, em Wembley, João Pedro deixou o gramado no segundo tempo após sentir dores na perna e apresentar cãibras.



O jogador acabou preterido por Ancelotti, que optou por apostar na experiência de Neymar para a disputa do Mundial.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo acontece no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em New Jersey. Antes disso, a equipe ainda fará amistosos preparatórios contra Panamá e Egito.