Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO

Escalação da Seleção Brasileira: veja o time titular do Brasil para a estreia na Copa

Confira a provável escalação da Seleção Brasileira para estreia na Copa do Mundo

Igor Fonseca

Publicado: 18/05/2026 às 18:17

Escalação da Seleção Brasileira: veja o time titular do Brasil para a estreia na Copa. /Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Após o anúncio dos 26 convocados por Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, agora cresce a expectativa para a estreia do Brasil e quem serão os 11 escalados no time titular para o Mundial. 

  • GOLEIROS
    Alisson (Liverpool);
    Ederson (Fenerbahçe);
    Weverton (Grêmio);
  • DEFENSORES
    Danilo (Flamengo);
    Wesley (Roma);
    Alex Sandro (Flamengo);
    Douglas Santos (Zenit);
    Marquinhos (PSG);
    Gabriel Magalhães (Arsenal);
    Bremer (Juventus);
    Léo Pereira (Flamengo);
    Ibañez (Al Ahli);
  • MEIAS
    Casemiro (Manchester United);
    Bruno Guimarães (Newcastle);
    Fabinho (Al Ittihad);
    Danilo (Botafogo);
    Lucas Paquetá (Flamengo);
  • ATACANTES
    Vini Jr (Real Madrid);
    Raphinha (Barcelona);
    Gabriel Martinelli (Arsenal);
    Luiz Henrique (Zenit);
    Rayan (Bournemouth);
    Matheus Cunha (Manchester United);
    Endrick (Lyon);
    Neymar (Santos);
    Igor Thiago (Brentford).

A Amarelinha estreia no Grupo B na Copa contra Marrocos no dia 13 de junho. Mas, antes disso, faz dois amistosos preparatórios contra o Panamá, em 31 de maio no Maracanã, e diante do Egito, já nos Estados Unidos, em 6 de junho.

Provável escalação do Brasil para a Copa de 2026

Baseada nas escolhas feitas por Ancelotti anteriormente, a Seleção Brasileira deve estrear contra Marrocos com essa escalação:

  • Goleiro: Alisson;
  • Lateral-direito: Wesley;
  • Zagueiros: Marquinhos e Gabriel Magalhães;
  • Lateral-esquerdo: Alex Sandro;
  • Volantes: Casemiro e Bruno Guimarães;
  • Ponta direita: Luiz Henrique;
  • Ponta esquerda: Raphinha;
  • Ataque: Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

Calendário da Seleção Brasileira na fase de grupos:

  • Brasil x Marrocos: 13/06 (sábado), às 19h – MetLife Stadium (Nova York / Nova Jersey)
  • Brasil x Haiti: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 – Lincoln Financial Field (Filadélfia)
  • Brasil x Escócia: 24/06 (quarta-feira), às 19h – Hard Rock Stadium (Miami)

 

 

