Escalação da Seleção Brasileira: veja o time titular do Brasil para a estreia na Copa
Publicado: 18/05/2026 às 18:17
Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Após o anúncio dos 26 convocados por Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, agora cresce a expectativa para a estreia do Brasil e quem serão os 11 escalados no time titular para o Mundial.
Veja a convocação completa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
- GOLEIROS
Alisson (Liverpool);
Ederson (Fenerbahçe);
Weverton (Grêmio);
- DEFENSORES
Danilo (Flamengo);
Wesley (Roma);
Alex Sandro (Flamengo);
Douglas Santos (Zenit);
Marquinhos (PSG);
Gabriel Magalhães (Arsenal);
Bremer (Juventus);
Léo Pereira (Flamengo);
Ibañez (Al Ahli);
- MEIAS
Casemiro (Manchester United);
Bruno Guimarães (Newcastle);
Fabinho (Al Ittihad);
Danilo (Botafogo);
Lucas Paquetá (Flamengo);
- ATACANTES
Vini Jr (Real Madrid);
Raphinha (Barcelona);
Gabriel Martinelli (Arsenal);
Luiz Henrique (Zenit);
Rayan (Bournemouth);
Matheus Cunha (Manchester United);
Endrick (Lyon);
Neymar (Santos);
Igor Thiago (Brentford).
A Amarelinha estreia no Grupo B na Copa contra Marrocos no dia 13 de junho. Mas, antes disso, faz dois amistosos preparatórios contra o Panamá, em 31 de maio no Maracanã, e diante do Egito, já nos Estados Unidos, em 6 de junho.
Provável escalação do Brasil para a Copa de 2026
Baseada nas escolhas feitas por Ancelotti anteriormente, a Seleção Brasileira deve estrear contra Marrocos com essa escalação:
- Goleiro: Alisson;
- Lateral-direito: Wesley;
- Zagueiros: Marquinhos e Gabriel Magalhães;
- Lateral-esquerdo: Alex Sandro;
- Volantes: Casemiro e Bruno Guimarães;
- Ponta direita: Luiz Henrique;
- Ponta esquerda: Raphinha;
- Ataque: Matheus Cunha e Vinícius Júnior.
Calendário da Seleção Brasileira na fase de grupos:
- Brasil x Marrocos: 13/06 (sábado), às 19h – MetLife Stadium (Nova York / Nova Jersey)
- Brasil x Haiti: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 – Lincoln Financial Field (Filadélfia)
- Brasil x Escócia: 24/06 (quarta-feira), às 19h – Hard Rock Stadium (Miami)