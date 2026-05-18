"Surpresa", "bomba" e "última dança": imprensa internacional reage à convocação de Neymar

Convocação de Neymar (MAURO PIMENTEL / AFP)

A presença de Neymar na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo teve grande repercussão não só no Brasil como também na imprensa internacional. Jornais ao redor do mundo destacaram o a convocação do craque pelo técnico Carlo Ancelotti, que ainda não havia chamado o jogador desde que assumiu o cargo e pôs em dúvida a participação do atacante de 34 anos no Mundial.

O diário espanhol "Marca" classificou a convocação de Neymar como "surpresa" e disse que Ancelotti "escutou o Brasil" ao chamar o atacante do Santos. O jornal "As", também da Espanha, tratou a ida do jogador, a quem chamou de "Rei", à Copa do Mundo como uma "bomba mundial".

"Toda a nação brasileira explodiu em euforia. Ele sofreu muito, em silêncio, mas o camisa 10 conquistou seu lugar na Copa do Mundo, a última de sua carreira", escreveu o As.

¡NEYMAR ESTÁ EN EL MUNDIAL!



Entra de última hora el diez del Santos. Era el secreto mejor guardado de la CBF en estas horas.



João Pedro, Andrey Santos y Thiago Silva, fuera. Debutan Wesley, Rayan e Igor Thiago en una Copa.@diarioashttps://t.co/glFK6c03WC — Eduardo Burgos (@edu17burgos) May 18, 2026

O jornal francês "L'Équipe" destacou a convocação do craque como a "última dança" do camisa 10 pela seleção brasileira. "É uma surpresa que muitos já haviam perdido a esperança: Neymar terá uma última chance com a seleção brasileira. A inclusão do atacante de 34 anos na lista de 26 jogadores, que não atua pela Seleção desde 18 de outubro de 2023 (derrota por 2 a 0 para o Uruguai), foi alvo de intenso debate nos últimos meses."

La surprise Neymar, le pari gagné d'Endrick : la liste du Brésil de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde

?? https://t.co/YtvxHk8Ygt pic.twitter.com/PDZ3IeT5xb — L'Équipe (@lequipe) May 18, 2026

Já o "Olé", principal diário esportivo da Argentina, tratou como "milagre" a convocação de Neymar para a Copa e afirmou que o atacante poderá ajudar a seleção com a sua experiência. "Num Brasil que, ao contrário de outras épocas, conta com nomes mais acessíveis (excluindo superestrelas como Vinicius e Raphinha), o carismático Neymar contribuirá com sua experiência em jogos desta magnitude. E com sua liderança, mesmo que venha do banco de reservas. Um grande trunfo para Ancelotti, sob qualquer perspectiva, para comandar a equipe diante das adversidades."