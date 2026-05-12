Filho de Ancelotti fala sobre Neymar na seleção: 'A condição física dele está melhorando'

Internamente, a avaliação é de que Neymar ainda corre por fora por uma vaga na Seleção Brasileira

David Ancelotti e Carlos Ancelotti, auxiliar e técnico da Seleção Brasileira (Reprodução)

A presença de Neymar na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo ainda é incerta, mas o atacante segue sendo acompanhado de perto pela comissão técnica de Carlo Ancelotti. Em entrevista ao podcast Tripletta, da Gazzetta dello Sport, Davide Ancelotti comentou a situação do camisa 10 e indicou evolução em sua recuperação física.

O auxiliar da seleção e filho de Ancelotti confirmou que o camisa 10 do Santos apareceu na pré-lista enviada pela CBF à Fifa e explicou que a definição sobre os 26 convocados acontecerá apenas nos próximos dias.

"Se ele está nessa lista, é porque sua forma física está melhorando. Depois, entre agora e 18 de maio, vamos reduzir a lista para os 26 que virão para os Estados Unidos", afirmou.

A declaração acontece em meio às dúvidas sobre a presença do jogador do Santos no Mundial. Internamente, a avaliação é de que Neymar ainda corre por fora por uma vaga, especialmente após episódios recentes extracampo que aumentaram a preocupação dentro da CBF em relação ao ambiente da delegação.

A entidade enviou à Fifa uma relação inicial com 55 jogadores. A convocação definitiva será anunciada por Carlo Ancelotti em 18 de maio.

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DAVIDE DESTACA PRESSÃO E PAIXÃO PELO FUTEBOL NO BRASIL

Durante a conversa com o podcast italiano, Davide também falou sobre a experiência recente no futebol brasileiro e sobre o peso de trabalhar com a seleção.

O italiano comandou o Botafogo antes de integrar oficialmente a comissão técnica do pai e disse ter ficado impressionado com a cultura competitiva no País.

"Acreditamos que fora da Itália não existe uma cultura de competição a qualquer custo, mas a paixão que vi no Brasil, pela seleção, mas também no Botafogo, onde treinei, é incrível. Todos querem vencer, e quando você vê a camisa verde e dourada, não tem como não sentir uma grande responsabilidade."