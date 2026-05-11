Estêvão não entra na pré-lista da Seleção Brasileira e não disputará a Copa; entenda a lesão

Estêvão, atacante do Chelsea (JUSTIN TALLIS / AFP)

Estêvão está fora da próxima Copa do Mundo e se tornou uma das baixas mais sentidas da Seleção Brasileira para o torneio. Aos 19 anos, o atacante do Chelsea vivia o melhor momento da carreira e se consolidava como um dos principais nomes da equipe comandada por Carlo Ancelotti, mas acabou ficando fora da lista de 55 pré-convocados enviada pela CBF à Fifa por conta de uma grave lesão muscular na coxa direita.

Inicialmente, havia expectativa de recuperação para a disputa do Mundial. O Chelsea defendia que o jogador passasse por cirurgia, mas o brasileiro decidiu apostar em um tratamento conservador justamente para tentar manter vivo o sonho de disputar a Copa do Mundo. A lesão, no entanto, se mostrou mais grave do que o esperado: um problema de grau 4 no músculo posterior da coxa direita.

A lesão

A contusão aconteceu no dia 18 de abril, durante a partida entre Chelsea e Manchester United, pela Premier League. Ainda aos 16 minutos do primeiro tempo, Estêvão arrancou em velocidade pela direita após erro do lateral inglês Luke Shaw, invadiu a área e finalizou. No lance, porém, acabou pisando em falso e caiu imediatamente no gramado, demonstrando muitas dores. Após atendimento médico, precisou ser substituído.

Nos primeiros dias de maio, Estêvão viajou ao Brasil para seguir o tratamento. O Chelsea enviou um profissional para acompanhar o processo de recuperação, enquanto o atacante também contou com orientação de uma empresa especializada em saúde e performance contratada por sua equipe pessoal. Paralelamente, o departamento médico da Seleção Brasileira manteve contato constante com o clube inglês para monitorar a evolução clínica do atleta.

Apesar do esforço pela recuperação, o atacante não conseguiu reunir condições físicas para voltar aos gramados a tempo da convocação final de Carlo Ancelotti. Sem previsão de retorno, Estêvão também já havia desfalcado a Seleção nos amistosos contra França e Croácia, na última Data Fifa.

Baixa significativa para Ancelotti

A ausência pesa ainda mais pelo momento que o jovem atravessava com a camisa amarela. Até aqui, Estêvão soma 11 jogos e cinco gols pela Seleção Brasileira, sendo o artilheiro da chamada “Era Ancelotti”. No Chelsea, encerra a temporada com 36 partidas, oito gols e três assistências, consolidando-se como uma das grandes revelações brasileiras no futebol europeu.

Agora, a expectativa se volta para a convocação oficial do Brasil para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti anunciará os convocados na próxima segunda-feira (18), às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A apresentação do elenco acontece no dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis.

A vaga deixada por Estêvão pode abrir espaço para peças como Rayan e Antony, além de Neymar, caso o técnico da Seleção opte por levar o camisa 10 mesmo exercendo função diferente em campo.

Antes da estreia no Mundial, marcada para 13 de junho contra o Marrocos, em New Jersey, a Seleção Brasileira ainda fará dois amistosos preparatórios: diante do Seleção Panamenha, no dia 31 de maio, no Maracanã, e contra a Seleção Egípcia, em 6 de junho, em Cleveland.