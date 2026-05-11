Raio-x da Copa 2026: os números e recordes da maior edição da história

De ingressos que podem chegar a R$ 9 milhões a um calendário recorde de 104 jogos: entenda como a logística entre três países transformou a escala do maior evento esportivo do planeta

aio-x da Copa 2026: Os números e recordes da maior edição da história. (Foto: FABRICE COFFRINI/ AFP)

Serão 48 seleções, 104 jogos, 7 milhões de ingressos: esses são alguns dos números mais impressionantes da Copa do Mundo de 2026, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

48

É o número de países que disputarão esta Copa do Mundo, a primeira com tantos participantes. Em março de 2023, o Conselho da Fifa aprovou a expansão de 32 para 48 seleções, que serão divididas em 12 grupos de quatro equipes cada. A última expansão do torneio ocorreu na Copa do Mundo de 1998, na França, quando aumentou de 24 para 32.

104

É o número de jogos que serão disputado neste Mundial. Serão 40 jogos a mais do que na edição anterior, em 2022. Além do aumento no número de participantes e grupos, uma fase extra foi adicionada: a fase de 32 avos de final. Anteriormente, as fases eliminatórias começavam nas oitavas de final.

23

A Copa do Mundo de 2026 será a 23ª edição desde a primeira, realizada no Uruguai, em 1930. Com cinco títulos, o Brasil detém o recorde de maior número de conquistas, à frente da Alemanha e da Itália, que têm quatro cada.

7

Com quase sete milhões de ingressos colocados à venda, a Fifa espera quebrar o recorde histórico de 3,5 milhões de ingressos vendidos para uma Copa do Mundo, que ocorreu em 1994, justamente no evento anterior sediado pelos Estados Unidos.

16

Distribuídos pelos três países anfitriões, 16 estádios receberão jogos da Copa do Mundo. Isso representa o dobro do número de estádios utilizados no Catar em 2022 e quatro a mais do que na Rússia em 2018.

2

A americana Tori Penso e a mexicana Katia Garcia são as duas árbitras principais selecionadas para a Copa do Mundo de 2026. No total, haverá 52 árbitros principais, representando as seis confederações e 50 federações nacionais.

60

O preço mínimo de um ingresso para um jogo da Copa do Mundo é de US$ 60 (R$ 293 na cotação atual), de acordo com a associação Football Supporters Europe (FSE), enquanto em seu dossiê de candidatura os organizadores prometeram que seria de US$ 21 (R$ 102).

No entanto, na maioria dos jogos os torcedores tiveram que desembolsar centenas ou até milhares de dólares para conseguir um ingresso nas diferentes fases de venda abertas pela Fifa.

Com relação à revenda de ingressos na plataforma oficial, o caso de um detentor de um bilhete para a final de 19 de julho, que fixou o preço de US$ 2 milhões (R$ 9,7 milhões), chamou a atenção.

871

Em milhões de dólares, o valor total dos prêmios a serem distribuídos entre as 48 seleções participantes será mais que o dobro do valor concedido na Copa do Mundo do Catar em 2022. A equipe vencedora levará para casa US$ 50 milhões (R$ 244 milhões).