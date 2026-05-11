Diferentemente da Seleção Brasileira, a Argentina anunciou oficialmente a pré-lista com 55 possíveis convocados para a Copa do Mundo de 2026

Com Messi, Seleção Argentina divulga lista com 55 pré-convocados para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/FIFA)

A Argentina de Lionel Scaloni anunciou sua pré-lista com 55 chamados entregue à FIFA, acabando com qualquer dúvida sobre a presença de Messi, e com o palmeirense Flaco López entre eles, em enorme concorrência e sonhando em estar ao lado do camisa 10. O companheiro de clube Giay também foi chamado para a lateral-direita.

A presença de Messi na Copa do Mundo vinha sendo deixada sob dúvida em diversos momentos por Scaloni, ora por questões físicas — ficou ausente de alguns jogos do Inter Miami por dores musculares —, ora pelo plano de o jogador se aposentar da seleção nacional. Messi foi convencido de que seria vital em mais um Mundial e será novamente o regente da orquestra argentina em solos norte-americanos, canadenses e mexicanos.

Confira a lista de 55 nomes:

Goleiros:

Emiliano Martínez - Aston Villa.



Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella.



Juan Musso - Atlético de Madrid.



Walter Benítez - Crystal Palace.



Facundo Cambeses - Racing Club.



Santiago Beltrán - River Plate.

Defensores:

Agustín Giay - Palmeiras.



Gonzalo Montiel - River Plate.



Nahuel Molina - Atlético de Madrid.



Nicolás Capaldo - Hamburgo SV



Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise



Lucas Martinez Quarta - River Plate



Marcos Senesi - Bournemounth



Lisandro Martínez - Manchester United



Nicolás Otamendi - Benfica



Germán Pezzella - River Plate



Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella



Cristian Romero - Tottenhman



Lautaro Di Lollo - Boca Juniors



Zaid Romero - Getafe



Facundo Medina - Olympique de Marsella



Marcos Acuña - River Plate



Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon



Gabriel Rojas - Racing Club

Meio-campistas:

Máximo Perrone - Como



Leandro Paredes - Boca Juniors



Guido Rodríguez - Valencia



Aníbal Moreno - River Plate



Milton Delgado - Boca Juniors



Alan Varela - FC Porto



Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen



Rodrigo De Paul - Inter de Miami



Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen



Enzo Fernández - Chelsea



Alexis Mac Allister - Liverpool



Giovani Lo Celso - Real Betis



Nicolás Domínguez - Nottingham Forest



Emiliano Buendia - Aston Villa



Valentín Barco - RC Strasbourg

Atacantes:

Lionel Messi - Inter Miami



Nicolás Paz - Como



Franco Mastantuono - Real Madrid



Thiago Almada - Atlético de Madrid



Tomás Aranda - Boca Juniors



Nicolás González - Atlético de Madrid



Alejandro Garnacho - Chelsea



Giuliano Simeone - Atlético de Madrid



Matías Soulé - Roma



Claudio Echeverri - Girona



Gianluca Prestianni - Benfica



Santiago Castro - Bologna



Lautaro Martínez - Internazionale



José Manuel López - Palmeiras



Julián Álvarez - Atlético de Madrid



Mateo Pellegrino - Parma

Resta saber com quem está ao seu lado no poderoso ataque de Scaloni. Vivendo uma temporada espetacular, com gols em sequência pelo Palmeiras, Flaco López já vem sendo frequentemente convocado e viu, nesta segunda-feira, parte de seu sonho se realizar ao ser pré-selecionado.

Lionel Messi encabeça a lista e será o astro da tricampeã do mundo. Outros nomes de peso foram chamados e são certeza de aparição na lista final, casos de Julián Álvarez e Lautaro Martínez, com Garnacho, Nico González, Giuliano Simeone e Mastantuono com prestígio diante da torcida.

Mesmo fora dos holofotes do futebol europeu, Flaco López chama atenção pelo poderio de 'matador' dentro da área. Já são 13 gols com o Palmeiras no ano e votos de confiança de Scaloni em sequência. Com a expectativa de nove convocados para o setor, dificilmente ficaria ausente da lista.

Na concorrência aparecem Paz, do Como, Castro, do Bologna, Almada, do Atlético de Madrid (pode ir como meia), Prestianni, do Benfica (caso seja liberado de punição por racismo a Vini Jr ), Pellegrino, do Parma, Soulé, da Roma, Echeverri, do Girona, e Aranda, do Boca Juniors. Nenhum deles esteve na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o que coloca Flaco López à frente na disputa.

Já a vida de Giay na lateral-direita da seleção é mais difícil, pois Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, e Montiel, do River Plate, estão na frente na disputa pelas duas vagas. Mas, a lesão muscular do jogador do clube espanhol neste fim de semana ligou um sinal de alerta para Scaloni.

A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo e encara Argélia dia 16, Áustria (22) e Jordânia (27) na primeira fase.