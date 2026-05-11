Com Messi, Seleção Argentina divulga lista com 55 pré-convocados para a Copa do Mundo
Diferentemente da Seleção Brasileira, a Argentina anunciou oficialmente a pré-lista com 55 possíveis convocados para a Copa do Mundo de 2026
Igor Fonseca e Estadão Conteúdo
Publicado: 11/05/2026 às 10:34
Com Messi, Seleção Argentina divulga lista com 55 pré-convocados para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/FIFA)
A Argentina de Lionel Scaloni anunciou sua pré-lista com 55 chamados entregue à FIFA, acabando com qualquer dúvida sobre a presença de Messi, e com o palmeirense Flaco López entre eles, em enorme concorrência e sonhando em estar ao lado do camisa 10. O companheiro de clube Giay também foi chamado para a lateral-direita.
A presença de Messi na Copa do Mundo vinha sendo deixada sob dúvida em diversos momentos por Scaloni, ora por questões físicas — ficou ausente de alguns jogos do Inter Miami por dores musculares —, ora pelo plano de o jogador se aposentar da seleção nacional. Messi foi convencido de que seria vital em mais um Mundial e será novamente o regente da orquestra argentina em solos norte-americanos, canadenses e mexicanos.
Confira a lista de 55 nomes:
Goleiros:
- Emiliano Martínez - Aston Villa.
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella.
- Juan Musso - Atlético de Madrid.
- Walter Benítez - Crystal Palace.
- Facundo Cambeses - Racing Club.
- Santiago Beltrán - River Plate.
Defensores:
- Agustín Giay - Palmeiras.
- Gonzalo Montiel - River Plate.
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid.
- Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martinez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemounth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian Romero - Tottenhman
- Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas - Racing Club
Meio-campistas:
- Máximo Perrone - Como
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - FC Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter de Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - RC Strasbourg
Atacantes:
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás Paz - Como
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bologna
- Lautaro Martínez - Internazionale
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma
Resta saber com quem está ao seu lado no poderoso ataque de Scaloni. Vivendo uma temporada espetacular, com gols em sequência pelo Palmeiras, Flaco López já vem sendo frequentemente convocado e viu, nesta segunda-feira, parte de seu sonho se realizar ao ser pré-selecionado.
Lionel Messi encabeça a lista e será o astro da tricampeã do mundo. Outros nomes de peso foram chamados e são certeza de aparição na lista final, casos de Julián Álvarez e Lautaro Martínez, com Garnacho, Nico González, Giuliano Simeone e Mastantuono com prestígio diante da torcida.
Mesmo fora dos holofotes do futebol europeu, Flaco López chama atenção pelo poderio de 'matador' dentro da área. Já são 13 gols com o Palmeiras no ano e votos de confiança de Scaloni em sequência. Com a expectativa de nove convocados para o setor, dificilmente ficaria ausente da lista.
Na concorrência aparecem Paz, do Como, Castro, do Bologna, Almada, do Atlético de Madrid (pode ir como meia), Prestianni, do Benfica (caso seja liberado de punição por racismo a Vini Jr ), Pellegrino, do Parma, Soulé, da Roma, Echeverri, do Girona, e Aranda, do Boca Juniors. Nenhum deles esteve na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o que coloca Flaco López à frente na disputa.
Já a vida de Giay na lateral-direita da seleção é mais difícil, pois Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, e Montiel, do River Plate, estão na frente na disputa pelas duas vagas. Mas, a lesão muscular do jogador do clube espanhol neste fim de semana ligou um sinal de alerta para Scaloni.
A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo e encara Argélia dia 16, Áustria (22) e Jordânia (27) na primeira fase.