Equipe comandada por Carlo Ancelotti entra em campo nesta terça-feira (31) em Orlando, nos Estados Unidos, no último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo.

Que horas é o jogo do Brasil hoje? Veja horário de Seleção Brasileira x Croácia. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O torcedor que quiser acompanhar o último teste da Seleção Brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026 já tem compromisso marcado para a noite desta terça-feira (31). O Brasil enfrenta a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. Veja horário, onde assistir e provável escalação.

Horário de Brasil x Croácia

O amistoso está marcado para 21h (horário de Brasília),

A partida, que reedita as quartas de final da Copa do Catar, terá transmissão ao vivo na TV aberta pela TV Globo, na TV fechada pelo SporTV, além das opções de streaming no Globoplay e no GETV (YouTube).

Como chega o Brasil

Vindo de uma derrota por 2 a 1 contra a França na última semana, a Canarinho chega para o confronto no horário nobre sofrendo com uma crise no departamento médico. Após a partida passada, Raphinha e Wesley sofreram lesões e foram cortados, aumentando a lista de desfalques do time brasileiro.

Além deles, o treinador italiano Carlo Ancelotti não conta com outros nove jogadores já convocados. São eles: Caio Henrique, Vanderson, Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Alisson, Alex Sandro, Gabriel Magalhães e Rodrygo — que sofreu lesão grave e está fora do Mundial.

Diante de todas essas baixas, o técnico deve promover até seis alterações na equipe titular em relação aos 11 iniciais que enfrentaram os franceses. A boa notícia para a Seleção é o retorno do zagueiro e capitão Marquinhos, que volta após desfalcar o Brasil por dores no quadril.

Para a vaga de Wesley na lateral direita, o técnico testou Ibañez improvisado e Danilo (Flamengo). Já no meio de campo, Danilo (Botafogo) — que entrou bem durante o jogo contra a França — assume a vaga de Andrey Santos para jogar ao lado do experiente Casemiro.

No ataque, o técnico opta por duas novidades: Luiz Henrique assume a ponta direita com o corte de Raphinha. Já João Pedro ganha a oportunidade no lugar de Gabriel Martinelli.

Assim, para o apito inicial às 21h, essa é a provável escalação da Seleção Brasileira: Bento; Ibañez (ou Danilo), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro.

Provável escalação da Seleção Brasileira contra Croácia: Ancelotti faz seis alterações no time titular

Brasil x Croácia: com mudanças no time titular, Seleção faz último teste antes da convocação para a Copa

Brasil x Croácia: Seleção muda mais da metade do time desde eliminação na Copa; compare as escalações

Vini Jr. na Seleção Brasileira x Real Madrid: estatísticas mostram a queda de rendimento no Brasil Veja também:

Como chega a Croácia

Diferente do Brasil, o time treinado por Zlatko Dalic aposta na manutenção da base que eliminou a Seleção em 2022. Desta convocação, 13 jogadores estavam na Copa do Mundo. São eles: Livakovic, Modric, Vlasic, Perisic, Pasalic, Sucic, Stanisic, Sutalo, Majer, Kramaric, Budimir, Jakic e Erlic.

Liderados pelo craque Luka Modric, os croatas devem ir a campo com os seguintes 11 iniciais: Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Stanisic, Modric, P. Sucic, Perisic; Mario Pasalic, Kramaric e Baturina.