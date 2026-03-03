A 100 dias do maior Mundial da história, Diario inicia contagem regressiva com cobertura multiplataforma sobre a Seleção de Ancelotti e anuncia lançamento de videocast semanal com debates e memórias das Copas

Copa do Mundo 2026: a 100 dias da Copa do Mundo, veja como será a cobertura do Diario de Pernambuco. (Arte: FIFA | Edição: Inteligência Artificial |)

Embalando o sonho do hexa, o Diario de Pernambuco começa de forma permanente a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada pela primeira vez em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

Faltam 100 dias para a abertura do maior Mundial de todos os tempos, o primeiro com 48 equipes. A competição será realizada de 11 de junho a 19 de julho.

Em jejum de 24 anos, desde a conquista do penta em 2022 na Copa da Coreia do Sul/Japão, a Seleção Brasileira vive momento de decisão em relação à lista final para o Mundial.

O técnico Carlo Ancelotti tem uma base pronta, mas a presença de Neymar é a maior interrogação. O craque ainda não foi chamado em nenhuma convocação feita pelo italiano, mas nutre a esperança de conseguir vencer as lesões e estar saudável para estar no grupo final.

Na última quinta (26), o camisa 10 fez os dois gols da vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Vasco, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, manteve a chama acesa de disputar a sua última Copa.



O dia a dia do Brasil será acompanhado de perto pela reportagem do Diario de Pernambuco, mas nossa “pauta” é muito mais ampla.

Vamos passear pela história das Copas, trazendo as grandes sagas escritas por seleções, jogadores, técnicos, torcida e todo o universo que circunda o maior evento de futebol do planeta. Vão passar pela nossa tela, papel, timeline, fotos, vídeos, posts e programas lendas como Pelé, Maradona, Messi, Cruiffy, Beckenbauer, Garrincha, Romário, Ronaldo, Roberto Baggio.

Aliás, será a primeira Copa sem o Rei Pelé, que faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, 11 dias após a Argentina bater a França nos pênaltis, conquistando o tricampeonato e consagrando Lionel Messi na Copa do Catar.

Diario lança podcast semanal com histórias, debates e bastidores da Copa

A cobertura do Diario de Pernambuco rumo ao Mundial de 2026 ganha um reforço de peso nesta contagem regressiva: o podcast especial da Copa do Mundo.

Para ir entrando no clima do Mundial e com o objetivo de expandir as discussões do jornal impresso e do portal, o videocast será veiculado ao longo dos meses que antecipam a copmetição, acompanhando a preparação até o apito final. Os episódios estarão disponíveis no canal do jornal no YouTube e distribuídos em recortes nas redes sociais.

A bancada será formada por um apresentador e três debatedores por programa. O pontapé inicial de cada episódio será debatendo o tema principal publicado na edição do impresso daquela semana. A partir daí, o debate ganha vida própria, ramificando-se para os assuntos mais quentes da Copa do Mundo.

Para fugir do formato tradicional de análises táticas, o podcast apostará forte na emoção e na história do torneio. Entre os quadros temáticos definidos no projeto, está o "Essa história é massa", que vai resgatar contos curiosos — antigos ou atuais — que marcam o folclore das Copas.

A conexão local também tem espaço garantido no quadro "Pernambucanos nas Copas". Além disso, a memória afetiva dos participantes e convidados será explorada em segmentos como "A primeira vez que chorei por futebol" e "Minha história com o futebol".

Por fim, pautas mais densas e analíticas também terão vez, como os quadros "De olho nele" (focado no desempenho de jogadores específicos) e o debate histórico "Futebol e Política não se misturam?".