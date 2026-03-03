Copa do Mundo 2026: sem Rodrygo e a 100 dias do Mundial, veja como está o Brasil de Ancelotti

A 100 dias do Mundial, a Seleção Brasileira lida com a pressão de uma campanha irregular nas eliminatórias e perde Rodrygo por lesão. Sem Neymar, Ancelotti procura novas soluções para o ataque num momento de incerteza.

Copa do Mundo 2026: sem Rodrygo e a 100 dias do Mundial, veja como está a Seleção Brasileira de Ancelotti (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF)

Faltando 100 dias para a Copa do Mundo 2026, cada momento pode ser decisivo na busca pelo título do Mundial.

Nesta terça-feira (3), a Seleção Brasileira recebeu a notícia de que um dos jogadores de confiança de Carlo Ancelotti, Rodrygo, ficará de fora da disputa da competição após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco lateral da perna direita.

No comando da Seleção desde junho do ano passado (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas), o técnico italiano Carlo Ancelotti ainda tem trabalho a fazer para que o Brasil volte a ser temido.

A equipe teve a pior campanha de sua história nas Eliminatórias Sul-Americanas sob o formato atual (28 pontos em 18 jogos) e está em dificuldades para encontrar laterais e centroavantes de confiança.

A boa notícia é o grande momento dos atacantes João Pedro, Matheus Cunha, Igor Thiago, Vinícius Júnior e Endrick, assim como do experiente volante Casemiro.

E a grande incógnita paira sobre Neymar, de 34 anos, que ainda não defendeu a Seleção sob a batuta de Ancelotti devido às lesões recorrentes.

Quem pode substituir Rodrygo na Seleção Brasileira?

Nomes como Gabriel Jesus, Igor Thiago, Igor Jesus e Endrick, embora de características diferentes, podem aproveitar a lacuna deixada na convocação de Ancelotti.

Na Inglaterra, um nome conhecido da torcida do Brasil e um que 'corre por fora' podem ser chamados por Ancelotti: Gabriel Jesus e Igor Thiago.

Após passar quase um ano longe dos gramados devido a uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho, Gabriel voltou a jogar pelo Arsenal e marcou gols importantes. São cinco gols e duas assistências em 18 partidas pelo clube inglês.

O atacante do Brentford Igor Thiago tem se destacado, marcando 19 gols em 29 jogos. Ele nunca foi convocado para a Seleção Brasileira, mas pode ser um nome 'surpreendente' na próxima lista.

Também nos gramados ingleses, Igor Jesus é outro que pode ser uma alternativa para Ancelotti. Jogando pelo Nottingham Forest, especialmente na Liga Europa, o atacante tem 12 gols e três assistências nas 37 vezes que esteve em campo.

Ele esteve na convocação do treinador italiano em outubro de 2025 para dois amistosos da Seleção Brasileira, mas acabou jogando pouco e entrando apenas aos 35 minutos do segundo tempo na vitória contra a Coreia do Sul.

Na França, o atacante Endrick teve um começo que chamou a atenção no Lyon após ser emprestado pelo Real Madrid por seis meses. O camisa 9 já tem cinco gols e quatro assistências em oito partidas disputadas desde que chegou ao clube.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo