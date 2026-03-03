diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO 2026

Rodrygo fora da Copa do Mundo: atacante sofre lesão grave no joelho e desfalca Brasil no Mundial

Real Madrid divulga boletim médico e confirma ruptura de ligamento e menisco de Rodrygo; brasileiro será desfalque de peso para a equipa de Carlo Ancelotti

Igor Fonseca

Publicado: 03/03/2026 às 13:00

Exames confirmam grave lesão no joelho direito de Rodrygo; atacante passará por cirurgia e vira desfalque para a Seleção na Copa do Mundo de 2026. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Rodrygo, atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, está fora da Copa do Mundo de 2026 após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco lateral da perna direita.

O clube espanhol informou, em comunicado divulgado nesta terça-feira (3), a contusão sofrida por Rodrygo.

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada a ruptura do ligamento cruzado anterior e a ruptura do menisco externo da perna direita", disse o Real Madrid.

Esta é considerada uma lesão gravíssima - a mesma sofrida por Neymar recentemente. Geralmente, o tempo de recuperação varia entre 9 e 12 meses e, assim, Rodrygo está fora do Mundial.

Ele entrou em campo aos dez minutos do segundo tempo, retornando de uma tendinite que o havia afastado dos últimos cinco jogos. Pouco depois, se queixou de dores, mas conseguiu continuar até o final da partida.

*com informações da AFP. 

 
 
 
