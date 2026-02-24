Samir Xaud revela acerto encaminhado com Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030

De acordo com o presidente, o que falta para o novo contrato com Ancelotti ser assinado são apenas "ajustes burocráticos e jurídicos"

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, e Samir Xaud, presidente da CBF (Rafael Ribeiro/CBF)

Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), afirmou nesta terça-feira, que o técnico Carlo Ancelotti está com o contrato de renovação encaminhado para seguir no comando do Brasil até a Copa do Mundo de 2030.

O italiano de 66 anos assumiu a seleção brasileira em maio de 2025. De lá para cá, o treinador acumulou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, entre algumas partidas amistosas e outras válidas pelas Eliminatórias da América do Sul à Copa de 2026.

De acordo com Samir, o que falta para o novo contrato com Ancelotti ser assinado são apenas "ajustes burocráticos e jurídicos".

"O que nós queremos, é o que eu sempre falo: nada de imediato, mas, sim, um trabalho de uma construção. A gente acredita que um ano é muito pouco para desenvolver um trabalho que deixe frutos e resultados", disse Xaud em entrevista concedida na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

"Nós temos a melhor matéria prima do mundo em relação ao técnico, temos que aproveitar isso, esse tempo dele aqui junto à seleção brasileira. Eu acredito muito no trabalho que ele vem fazendo na seleção brasileira. Por confiar nisso, a gente iniciou essa conversa de renovação", completou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Antes da disputa da Copa do Mundo na América do Norte, o Brasil fará ainda três amistosos preparatórios. Nos dias 26 e 31 de março, a equipe irá encarar, respectivamente, França e Croácia.

Na sequência, no dia 6 de junho, a seleção brasileira enfrenta o Egito no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, uma semana antes da sua estreia na competição.

O Brasil integra o Grupo C da Copa e inicia sua campanha no dia 13, contra o Marrocos. Depois, o time comandado por Carlo Ancelotti busca confirmar a vaga no mata-mata diante de Haiti e Escócia.

