Duelo em Cleveland será o último teste da equipe de Carlo Ancelotti antes da estreia no Mundial contra o Marrocos

Brasil confirma amistoso contra o Egito nos EUA, em 6 de junho. (Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta quinta-feira (19), que o Brasil enfrentará o Egito em um amistoso no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.

Marcado para 6 de junho, este deve ser o último compromisso preparatório da Seleção Brasileira antes de estrear na Copa do Mundo, diante de Marrocos, no dia 13 do mesmo mês.

A Seleção Canarinho também disputará uma partida diante do Panamá, no dia 31 de maio, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Além destes compromissos, os comandados de Ancelotti ainda têm dois amistosos marcados para março nos EUA, que também servirão de preparação para o Mundial de 2026. São eles: diante da França, no dia 26, em Boston, e da Croácia, dia 31, em Orlando.

O estádio Huntington Bank Field é a casa do time de futebol americano Cleveland Browns, franquia da NFL. Inaugurado em julho de 1999, o estádio tem capacidade para mais de 67 mil torcedores.