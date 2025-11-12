Brasil enfrentará o Paraguai na segunda fase do Mundial Sub-17

Com pernambucanos em campo, a Seleção Brasileira liderou o Grupo H na primeira fase da competição

Seleção Brasileira no Mundial Sub-17 (Nelson Terme/CBF)

Nesta quarta-feira (12), a Seleção Brasileira sub-17 conheceu o seu adversário, a data e o horário da partida da segunda fase do Mundial. O Brasil terá pela frente a seleção do Paraguai, em jogo marcado para esta sexta-feira (14), às 12h45, em Doha, no Catar.

Com pernambucanos em campo, os jovens da Canarinho lideraram o Grupo H na primeira fase da competição. Agora, a Amarelinha realizará a primeira partida de mata-mata, de quatro previstas até a grande decisão da Copa do Mundo.

Na fase de grupos, o Brasil terminou invicto e obteve duas vitórias e um empate nas três jornadas disputadas. Representando Pernambuco, o volante Zé Lucas e o atacante Andrey Fernandes vêm participando ativamente da campanha realizada.

Zé Lucas, joia do Sport, é o capitão da Seleção e peça importante na função de volante do esquema do técnico Dudu Patetuci. O atleta de 17 anos foi titular em todos os três jogos do Mundial Sub-17 até aqui e distribuiu uma assistência na vitória por 7 a 0 sobre Honduras.

Andrey Fernandes, por sua vez, não tem vaga garantida entre os 11 iniciais da Seleção, mas foi acionado durante o segundo tempo em duas partidas da competição. O pernambucano e cria da base do Vasco entrou em campo vindo do banco de reservas nas partidas contra Honduras e Indonésia.