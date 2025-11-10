Brasil empata com a Zâmbia e termina 1ª fase como líder do grupo na Copa do Mundo Sub-17

Com Zé Lucas, joia do Sport, em campo, a Seleção Brasileira ficou no empate por 1 a 1 nesta segunda-feira (10)

Zé Lucas, do Brasil, em partida contra a Zâmbia pelo Mundial Sub-17 (NELSON TERME / CBF)

Nesta segunda-feira (10), a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com a Zâmbia em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17, disputada no Catar. Com o resultado, o Brasil garantiu a primeira posição do Grupo H da competição, com 7 pontos conquistados após três rodadas.

A seleção africana chegou a abrir o placar no duelo, após gol olímpico de Kalimina ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o atacante Dell empatou para a Canarinho. Joia do Sport e capitão da equipe, o volante Zé Lucas atuou os 90 minutos do duelo, liderando o meio de campo da seleção e participando ativamente do jogo.

Depois de vencer Honduras por 7 a 0 e Indonésia por 4 a 0, o Brasil já chegou ao duelo desta segunda-feira classificado e foi colocado em dificuldades pela primeira vez no Mundial. Agora, a Amarelinha espera a conclusão da fase de grupos para saber o seu adversário na segunda fase da competição.