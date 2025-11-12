Ederson celebra volta à seleção com Ancelotti e busca novo ciclo na Europa com saída do City
Ederson chega à seleção pela primeira vez desde que trocou o futebol da Inglaterra pelo Fenerbahce, da Turquia
Publicado: 12/11/2025 às 12:04
Ederson, goleiro da Seleção Brasileira ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)
Ele está de volta. E disposto a um recomeço na seleção brasileira. O goleiro Ederson esteve presente na entrevista coletiva desta quarta-feira, em Londres, e celebrou o seu retorno ao time nacional (ficou fora de cinco convocações por motivo de lesão) agora comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. Experiente e com rica história de títulos na carreira, o atleta espera iniciar uma nova sequência sob os olhos do chefe italiano
"Durante esses dois dias vi a forma que eles treinam, no mais alto nível possível. Podemos esperar um grande jogo contra Senegal, que tem uma bela equipe. Acho que temos um excelente grupo com grandes atletas e que só precisa de tempo para aprimorar as ideias de jogo do treinador", comentou.
Por muito tempo titular do Manchester City, equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola, Ederson chega à seleção pela primeira vez desde que trocou o futebol da Inglaterra pelo Fenerbahce, da Turquia. Ele comentou sobre a mudança de ares e o que isso impacta psicologicamente na sua carreira.
"Todos os ciclos se encerram, jogadores vão e vêm e o clube sempre fica. Foram oito anos maravilhosos com a camisa do City e 18 títulos. Quando surgiu o Fenerbahce, senti que precisava dessa mudança e abracei a oportunidade. Continuo com a mentalidade vencedora que me deu os títulos no City e no Benfica e quero ganhar troféus na Turquia também", disse o goleiro que coloca essa nova fase como um desafio.
"Mudanças trazem novas energias, estou respirando futebol novamente e sentindo a atmosfera dos jogos na Turquia, que é uma coisa de louco. Estou muito feliz com essa nova fase", comentou o goleiro.
A seleção brasileira continua se preparando na Europa para a realização dos dois jogos da Data Fifa deste mês. Neste sábado, a equipe enfrenta Senegal, no primeiro dos dois amistosos, em Londres. O treinador vai aproveitar os trabalhos de quinta e sexta-feira para definir o seu time titular.
O segundo compromisso dessa etapa de jogos preparatórios acontece na próxima terça-feira. O próximo adversário da seleção brasileira será a seleção da Tunísia. A partida será realizada no Decathlon Stadium, em Lille, na França.