Com assistência de Zé Lucas, Brasil goleia Honduras na estreia do Mundial Sub-17

Com toque pernambucano, Brasil goleia Honduras na estreia do Mundial Sub-17
Publicado: 04/11/2025 às 12:42
Seleção Brasileira Sub-17 (Nelson Terme/CBF)
Com toque pernambucano, a Seleção Brasileira Sub-17 estreou com goleada na Copa do Mundo da categoria, vencendo Honduras por 7 a 0 nesta terça-feira (4), no complexo esportivo Aspire Zone. O destaque ficou para os dois representantes de Pernambuco no elenco, que mostraram talento e liderança em campo.
Os gols da Amarelinha foram marcados por Dell (2), Ruan Pablo, Felipe Morais, Vitão e Angelo. Com a vitória, o Brasil assume a liderança do Grupo H, que ainda conta com Honduras, Zâmbia e Indonésia. Honduras inicia o torneio sem pontos. As duas primeiras equipes de cada grupo e os oito melhores terceiros lugares avançam à segunda fase.
O próximo compromisso da Seleção Brasileira será na sexta-feira (7), às 12h45, contra a Indonésia. A Canarinho busca o pentacampeonato Sub-17, após conquistas em 1997, 1999, 2003 e 2019, com os pernambucanos já deixando sua marca logo na estreia.