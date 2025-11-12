Vini Jr. aponta evolução da seleção com Ancelotti e já pede 'clima' de Copa do Mundo

Vinicius Júnior destacou que os amistosos serão ótimos testes de olho na Copa do Mundo do ano que vem

Vini Jr., atacante da Seleção Brasileira ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)

O atacante Vini Jr elogiou o trabalho do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O italiano comandou o Brasil em seis oportunidades até o momento, obtendo três vitórias, um empate e duas derrotas. Para o jogador revelado pelo Flamengo, a equipe nacional tem alcançado evolução nesses meses sob a orientação do atual treinador e, faltando sete meses para a Copa do Mundo de 2026, já pediu que a equipe entre no "clima" do Mundial.

"Acredito que estamos evoluindo com o mister (Carlo Ancelotti), estamos criando um padrão de jogo. Encontrar isso até a Copa será muito importante. Temos poucas partidas até lá. Todo mundo tem que entrar no clima da Copa, e colocar na cabeça que nossa oportunidade está chegando. Ele tem feito o que fez em outros clubes. Passa confiança aos jogadores, deixa todos muito à vontade, para aproveitar a característica de cada atleta na sua melhor posição. Ele quer ver o povo brasileiro feliz, voltar o futebol que a gente sempre teve e tentar conquistar a Copa, que é o nosso maior objetivo", disse Vini Jr em entrevista à CBF TV

Nesta Data Fifa, o Brasil tem compromissos contra Senegal e Tunísia. Vinicius Júnior destacou que os amistosos serão ótimos testes de olho na Copa do Mundo do ano que vem.

"São jogadores experientes, que já jogaram Copa do Mundo, que têm essa experiência, que conta muito. Cada vez que estamos juntos a gente vai melhorando o entrosamento em campo, tem um entendimento melhor do que ele quer no dia a dia, nos jogos, para quando chegar na Copa do Mundo estejamos preparados. A hora de cometer erros é agora, porque na Copa do Mundo são oito jogos e você não pode errar", prosseguiu.

"Serão jogos muito intensos, de muita força e velocidade. As equipes africanas se impõem muito nesse aspecto do jogo. Precisamos igualar isso e fazer sobressair a nossa qualidade", ensinou.

Neste sábado, dia 15, o Brasil enfrenta Senegal no Emirates Stadium, em Londres, , às 13h (de Brasília). Em seguida, no dia 18, pega a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).